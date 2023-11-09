ФАС возбудила против «Альфа-банка» второе дело за месяц

ФАС России возбудила в отношении «Альфа-банка» дело о нарушении закона о рекламе. ТВ-ролик компании о кредите умалчивал о существенных условиях предоставления продукта и вводил потребителей в заблуждение, заявили в ведомстве.

В ФАС поступила жалоба на рекламу кредита «Альфа-банка», которая транслировалась в эфире телеканала «Матч ТВ». В ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объёме.

Также в рекламе говорилось, что «Альфа-банк — лучший мобильный банк». Затем следовала поясняющая сноска: «по версии Markswebb». Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта банка с продуктами других кредитных организаций.

В ФАС напомнили, что если реклама кредита содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, которые определяют полную стоимость продукта.

В случае установления вины «Альфа-банку» грозит штраф.

Это уже второе дело против компании за месяц. 1 ноября ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «Альфа-банка» за недостоверную рекламу. В службу пожаловались на ролик компании о бесплатной кредитной карте.