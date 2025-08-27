Алексей Гиязов стал директором розничного бизнеса «Альфа-банка»

Алексей Гиязов назначен директором розничного бизнеса «Альфа-банка». До этого он несколько лет руководил маркетингом, дизайном, онлайн-продажами и центром исследований клиентского опыта банка. Об этом сообщает РБК.

Иван Пятков, ранее занимавший эту позицию, переходит в «Билайн» на должность заместителя генерального директора. При этом он сохранит связь с «Альфа-Групп», оставаясь независимым членом наблюдательных и консультационных советов нескольких компаний.

Вместо Гиязова директором по маркетингу назначен Тимур Зулкарнаев. Ранее он возглавлял департамент бизнес-маркетинга «Альфа-банка».

Алексей Гиязов родился в 1988 году в Санкт-Петербурге. Он окончил бакалавриат по философии в СПбГУ, а затем получил степень магистра в Высшей школе экономики по направлению «Менеджмент в СМИ».

В 2018 году Гиязов пришел в «Альфа-банк» на позицию директора по маркетингу. Под его руководством развивались онлайн-продажи, а также исследования в рамках Alfa Research Center.

В 2020 году он возглавил благотворительный фонд «Альфа-Шанс», поддерживающий студентов и научные исследования. До работы в «Альфа-банке» Гиязов занимал руководящие должности в «Сбере», «ВТБ 24» и «Промсвязьбанке».