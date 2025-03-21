Альберт Усманов ушел с поста директора по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ

Альберт Усманов покинул компанию РИВ ГОШ, где с июля 2024 года занимал должность директора по маркетингу и омниканальности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В компании он отвечал за разработку и реализацию омниканальной стратегии маркетинга и продаж, формирование и развития бренда сети, маркетинговые коммуникации и другие направления.

Альберт Усманов, эксдиректор по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ: Вы наверняка знаете — в прошлом году моя жизнь сильно изменилась в лучшую сторону, — я стал отцом. Пора признать, что ежедневная работа в офисе в Санкт-Петербурге и забота о семье в Москве — та еще комбинация. Выбор между семьей и работой я сделал в пользу семьи. В силу этих причин я был вынужден завершить свое сотрудничество с РИВ ГОШ.

Эдгар Шабанов, президент РИВ ГОШ: Альберт — молодец: активный, стремится изменить устоявшиеся стандарты, ускорить процессы — вовлекая кросс-функциональные команды. Это позволило нам вернуть трафик и добиться позитивного тренда роста выручки. С пониманием отношусь к его решению и искренне желаю ему успехов!

Роль директора по маркетингу РИВ ГОШ перешла к Анастасии Кухаренко.

Альберт Усманов, эксдиректор по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ: Очень рад, что моя роль перешла к руководителю управления трейд-маркетинга Анастасии Кухаренко, которая принимала активное участие в реализации новой маркетинговой и бренд-стратегии РИВ ГОШ.

В марте прошлого года Альберт был назначен директором по маркетингу в Sunlight, где проработал четыре месяца.

Усманов специализируется на маркетинге и развитии клиентского опыта. Он учился в Yale School of Management и MIT Sloan, является лауреатом Cannes Lions, Global Banking & Finance Awards, «Серебряный Меркурий» и других премий. В 2020 году Альберт занял первое место в рейтинге лучших маркетологов по версии НПБК в категории «Услуги для населения».

Усманов стал героем выпуска подкаста «Медиа Секреты», а также дал интервью главному редактору Sostav Роману Бедретдинову, в котором рассказал, почему покинул Sunlight и эффективна ли «тотальная ликвидация» для маркетинга компании.