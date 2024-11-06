Альберт Усманов стал героем нового выпуска подкаста «Медиа Секреты»

Стартовал новый сезон подкаста «Медиа Секреты» с ведущей Мариной Зриловой — коммерческим директором диджитал-агентства Nectarin . Гостем первого выпуска стал директор по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ Альберт Усманов. Эксперты обсудили профессиональную сферу через личные взгляды.

Новый выпуск доступен к просмотру на видеоплатформе NUUM и YouTube.

Основные темы подкаста:

Изменения на рынке: о чем беспокоиться маркетологам?

Про команду: как собрать коллектив, который будет работать?

Опытные бренды: менять позиционирование или открывать новые аудитории?

ИИ повсюду: вред или польза?

Новый средний класс: как с ними работать?

Тайм-менеджмент: как успеть всё и даже больше?

Про выгорание: способы переключения и разгрузки от Альберта.

Альберт Усманов занял пост директора по маркетингу и омниканальности в РИВ ГОШ в июле. Эксперт специализируется на маркетинге и развитии клиентского опыта. Он учился в Yale School of Management и MIT Sloan. Свою карьеру на рекламном рынке Усманов начал 15 лет назад в Moscow Business School, где вырос до директора по маркетингу.