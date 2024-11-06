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06.11.2024 в 14:55

Альберт Усманов стал героем нового выпуска подкаста «Медиа Секреты»

С экспертом обсудили изменения на рынке, новый средний класс и отношение к эзотерике

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Стартовал новый сезон подкаста «Медиа Секреты» с ведущей Мариной Зриловой — коммерческим директором диджитал-агентства Nectarin . Гостем первого выпуска стал директор по маркетингу и омниканальности РИВ ГОШ Альберт Усманов. Эксперты обсудили профессиональную сферу через личные взгляды.

Новый выпуск доступен к просмотру на видеоплатформе NUUM и YouTube.

Основные темы подкаста:

  • Изменения на рынке: о чем беспокоиться маркетологам?
  • Про команду: как собрать коллектив, который будет работать?
  • Опытные бренды: менять позиционирование или открывать новые аудитории?
  • ИИ повсюду: вред или польза?
  • Новый средний класс: как с ними работать?
  • Тайм-менеджмент: как успеть всё и даже больше?
  • Про выгорание: способы переключения и разгрузки от Альберта.

Альберт Усманов занял пост директора по маркетингу и омниканальности в РИВ ГОШ в июле. Эксперт специализируется на маркетинге и развитии клиентского опыта. Он учился в Yale School of Management и MIT Sloan. Свою карьеру на рекламном рынке Усманов начал 15 лет назад в Moscow Business School, где вырос до директора по маркетингу.

Альберт Усманов «Медиа Секреты»
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