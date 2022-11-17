«Пора возвращаться домой»: ОЭЗ «Алабуга» разместила баннер для россиян на Таймс-сквер

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» (Елабужский район Татарстана) разместила рекламный баннер с текстом на русском языке «Пора возвращаться домой» на одном из зданий Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице ОЭЗ «Алабуга» во «ВКонтакте».

«Мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня», — указано в сообщении.

Как сообщила «Коммерсанту-Казань» официальный представитель ОЭЗ «Алабуга» Дания Уталиева, реклама имеет рекрутинговую цель. В первую очередь ожидается отклик выходцев из России, специализирующихся в области авиации, в микроэлектронике, IT.

«Россияне — лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT. Они востребованы нашей страной, и мы сделаем им лучшее в мире предложение», — подчеркнули в ОЭЗ «Алабуга». При этом отмечается, что профессионалам предложат «вознаграждение мирового уровня».

«Алабуга» является самой крупной особой экономической зоной на территории России. Общий объём частных инвестиций составляет 158,5 млрд руб. На территории ОЭЗ создано более 9,5 тыс. рабочих мест, выручка резидентов за 2021 год достигла 136 млрд руб.