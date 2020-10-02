Акции Playboy вернутся на биржу спустя девять лет

Компания Playboy Enterprises, владелец журнала Playboy, вновь разместит акции на бирже после девятилетнего перерыва. Для попадания на биржу компания проведет слияние с уже торгующейся на бирже Mountain Crest Acquisition Corp. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так называемая компания-пустышка Mountain Crest Acquisition Corp. была создана в прошлом году специально для слияния и уже торгуется на NASDAQ. После слияния она уйдет с биржи, оставив своё место Playboy. По предварительным данным, стоимость Playboy после выпуска акций на бирже составит $415 млн.

Playboy в результате сделки получит $58 млн и еще $50 млн частных инвестиций в акционерный капитал. Также после завершения сделки и одобрения ее Комиссией по ценным бумагам и биржам США у нынешних акционеров Playboy останется 66% акций.

Компания Playboy Enterprises объявила о прекращении выпуска печатной версии мужского журнала Playboy на территории США. В марте этого года вышел последний номер. Издатели решили сократить таким образом расходы на печать из-за пандемии.