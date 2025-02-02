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18+
02.02.2025 в 18:22

Актер Барри Кеоган научил осла создавать сайты с помощью сервиса Squarespace

Рекламное видео будут транслировать во время Супербоула

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Звезда фильма «Солтберн» Барри Кеоган научил осла создавать сайты с помощью сервиса Squarespace. Ролик с участием ирландского актера покажут во время Супербоула.

По сюжету ишак по имени Дон Мозли надеется пробиться в Голливуд но для этого ему нужен сайт-портфолио.

Барри с помощью сервиса по созданию веб-сайтов Squarespace берется за проект, то и дело уточняя у осла его предпочтения. Полученный результат удовлетворил обоих и Кеоган уверенно заявил, что скоро ослу начнут поступать предложения о работе.

Рекламу Squarespace будут транслировать во время решающего матча Национальной футбольной лиги в сезоне 2024 года. Игра пройдёт 9 февраля 2025 года.

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