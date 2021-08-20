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20.08.2021 в 18:10

АКАР разработает стандарты работы с НКО после инцидента с проектом «Доброшрифт»

Ассоциация также даст рекомендации по поправкам в законодательство

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Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) обеспокоены конфликтом между благотворительным фондом «Подарок ангелу» и агентством Smetana. Экспертная комиссия объединения создаст новый индустриальный стандарт, который будет регламентировать все этапы работы рекламных агентств с некоммерческими организациями (НКО), сообщила Sostav пресс-служба АКАР. 

Документ разработают эксперты по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса совместно с членами Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям общественной палаты РФ. Дополнительно АКАР подготовит свои рекомендации для улучшения законодательства о социальной ответственности и социальной рекламе. 

По мнению экспертов, сотрудничество между НКО и рекламными агентствами должно строиться на принципах прозрачности и этичности и эффективно влиять на качество жизни потребителей. 

В АКАР заявили о готовности ассоциации быть постоянной независимой площадкой для обсуждения и разрешения спорных ситуаций, возникающих в рамках сотрудничества агентств и НКО. Экспертная комиссия по этике будет рассматривать запросы вместе с комиссией по социальной ответственности.

Конфликт между фондом «Подарок ангелу» и агентством Smetana разгорелся из-за невыплаченных за продажу мерча средств. Однако после значительного резонанса агентство Smetana перечислило в благотворительный фонд «Подарок ангелу» всю прибыль с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за 10 месяцев.

АКАР Smetana НКО Доброшрифт
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