АКАР: за девять месяцев рекламный рынок в 2023 году вырос на 30%

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первые три квартала 2023 года. За девять месяцев объем превысил 495 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 22% к докризисному 2021 году (данные есть у Sostav). Во втором и третьем кварталах 2023 года все основные сегменты рекламного рынка показали рост.

В первом квартале годовая динамика по рынку в целом составила 8%, во втором квартале — 50%, в третьем квартале — 35%. Есть все основания предполагать, что и по итогам года российский рекламный рынок продемонстрирует двузначные темпы роста.

В настоящее время уже понятны основные факторы, которые позволили рынку демонстрировать столь высокую динамику, сообщает Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР. Во-первых, — это состояние экономики. Еще в начале года фактически никто из российских и зарубежных экономистов не ожидал столь уверенного роста российской экономики.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР: Предварительно ВВП по итогам 2023 года вырастет на 3%. Как известно, в подавляющем большинстве случаев динамика рекламного рынка определяется общеэкономической динамикой в стране. При этом фактом является то, что в периоды кризисов падение в рекламной индустрии идет опережающими темпами, но при экономическом подъеме рекламная индустрия растет быстрее экономики в целом.

Во-вторых, это изменение маркетинговой стратегии многих рекламодателей, дополняет эксперт. С уходом значительной части зарубежных компаний освободилось место, и российские игроки решили этим воспользоваться. Завоевание рынка в условиях жесткой конкуренции всегда требует серьезных усилий, в том числе и значительных финансовых инвестиций. Именно это и сделали многие крупные отечественные компании, нарастив даже в кризисном 2022 году свои рекламные инвестиции на десятки процентов, а то и в разы. В 2023 году этот тренд сохранился.

Российский региональный рекламный рынок также показывает высокую динамику (по четырем сегментам, поскольку показатели в интернете не оценивается), которая за последние два квартала даже опережает показатели федерального рынка. Его объем по итогам трех кварталов превысил 32 млрд руб., а темпы роста достигли отметки в 23%. Основные медиасегменты, за исключением прессы, в регионах показали двузначную динамику роста. Все 15 крупнейших региональных рекламных рынков, по которым осуществляется оценка в рамках АКАР, выросли более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в некоторых из них динамика составила свыше 50%.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР: Кроме «крупняка» значительный интерес к рекламе проявило и большое количество малых и средних компаний, которые ранее использовали в основном ценовую конкуренцию, полагая, что бороться с крупнейшими конкурентами при помощи рекламы бесперспективно. Однако в кризис высвободилась часть рекламного инвентаря, и они попробовали пойти в рекламу. Попробовали — и многим понравилось: оказывается, зачастую реклама дает существенно больший эффект, чем ценовой демпинг при борьбе за место на рынке.

Комиссия экспертов АКАР специально отмечает, что в индустрии продолжается активная работа по совершенствованию методов оценки и верификации объемов рекламного рынка. За последний квартал проведено большое количество рабочих встреч и консультаций, всё прошло в позитивном ключе. Комиссия экспертов полагает, что итоги 2023 года уже будут подводиться с использованием новых подходов и форматов.