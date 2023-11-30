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30.11.2023 в 09:00

АКАР: за девять месяцев рекламный рынок в 2023 году вырос на 30%

 Объёмы превысили 495 миллиардов рублей

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития российского рекламного рынка за первые три квартала 2023 года. За девять месяцев объем превысил 495 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 22% к докризисному 2021 году (данные есть у Sostav). Во втором и третьем кварталах 2023 года все основные сегменты рекламного рынка показали рост.

В первом квартале годовая динамика по рынку в целом составила 8%, во втором квартале — 50%, в третьем квартале — 35%. Есть все основания предполагать, что и по итогам года российский рекламный рынок продемонстрирует двузначные темпы роста.

В настоящее время уже понятны основные факторы, которые позволили рынку демонстрировать столь высокую динамику, сообщает Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР. Во-первых, — это состояние экономики. Еще в начале года фактически никто из российских и зарубежных экономистов не ожидал столь уверенного роста российской экономики.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР:

Предварительно ВВП по итогам 2023 года вырастет на 3%. Как известно, в подавляющем большинстве случаев динамика рекламного рынка определяется общеэкономической динамикой в стране. При этом фактом является то, что в периоды кризисов падение в рекламной индустрии идет опережающими темпами, но при экономическом подъеме рекламная индустрия растет быстрее экономики в целом.

Во-вторых, это изменение маркетинговой стратегии многих рекламодателей, дополняет эксперт. С уходом значительной части зарубежных компаний освободилось место, и российские игроки решили этим воспользоваться. Завоевание рынка в условиях жесткой конкуренции всегда требует серьезных усилий, в том числе и значительных финансовых инвестиций. Именно это и сделали многие крупные отечественные компании, нарастив даже в кризисном 2022 году свои рекламные инвестиции на десятки процентов, а то и в разы. В 2023 году этот тренд сохранился.

Российский региональный рекламный рынок также показывает высокую динамику (по четырем сегментам, поскольку показатели в интернете не оценивается), которая за последние два квартала даже опережает показатели федерального рынка. Его объем по итогам трех кварталов превысил 32 млрд руб., а темпы роста достигли отметки в 23%. Основные медиасегменты, за исключением прессы, в регионах показали двузначную динамику роста. Все 15 крупнейших региональных рекламных рынков, по которым осуществляется оценка в рамках АКАР, выросли более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а в некоторых из них динамика составила свыше 50%.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР:

Кроме «крупняка» значительный интерес к рекламе проявило и большое количество малых и средних компаний, которые ранее использовали в основном ценовую конкуренцию, полагая, что бороться с крупнейшими конкурентами при помощи рекламы бесперспективно. Однако в кризис высвободилась часть рекламного инвентаря, и они попробовали пойти в рекламу. Попробовали — и многим понравилось: оказывается, зачастую реклама дает существенно больший эффект, чем ценовой демпинг при борьбе за место на рынке.

Комиссия экспертов АКАР специально отмечает, что в индустрии продолжается активная работа по совершенствованию методов оценки и верификации объемов рекламного рынка. За последний квартал проведено большое количество рабочих встреч и консультаций, всё прошло в позитивном ключе. Комиссия экспертов полагает, что итоги 2023 года уже будут подводиться с использованием новых подходов и форматов.

АКАР Итоги российский рекламный рынок
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