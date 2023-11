В 2023 году общее число должностей в российских рекламных агентствах выросло до 568

Исследовательский центр АКАР/АРИР/РАМУ представил краткий обзор итогов девятой волны закрытого исследования среднемесячных доходов сотрудников рекламных агентств. В опросе приняли участие 66 экс-сетевых и локальных рекламных компаний. Общее количество позиций, учитываемых в исследовании, увеличилось с 477 в 2022 году до 568 в 2023-м. Во всех сегментах появились новые должности, но наиболее заметный рост произошёл в категории бэк-офис.

Полная версия документа не публикуется. Она предоставляется участникам исследования, а также платно по запросу.

Диджитал-медиа

В 2022 году в сегмент были добавлены две вертикали — I (Innovations) и R/A (Data Specialists). Первая включает в задачи, связанные с непрерывным процессом преобразования и повышения эффективности бизнеса путём изменения менталитета, принципов и моделей работы компании. Так, в состав исследования вошли позиции Head of Innovations, Product & Innovation Lead и Digital Innovations Manager.

Во вторую вертикаль добавлены процессы, заключающиеся в проведении полного цикла работ с данными. К таким должностям, в частности, относятся Data Director, Experience Hub Director, Junior Data Manager. Общее число специальностей в 2022 году составило 105, при этом 25 из них — новые.

В 2023 году количество должностей заметно увеличилось — до 122, появилось 17 новых направлений. Также была сформирована вертикаль CP (Content Partnership): это обеспечение взаимного сотрудничества между брендами для создания оригинальных аудиовизуальных программ на любой медиаплатформе. Исследование анализирует функционал таких специальностей, как Head of Content Partnership, Content Partnership Group Head, Senior Content Partnership Manager, Content Partnership Manager.

image not loaded

Медиа

Сегмент медиа показал незначительный рост количества позиций. В 2022 году было добавлено 15 новых должностей и расширены группы работ SP (Strategic Planning), NB (New Business), P (Planning) и R/A (Data Specialists).

В 2023 году число позиций выросло на шесть за счёт появления новых направлений в вертикалях R/A (Research / Analyst), R/A (Econometricians) и SP (Strategic Planning).

Диджитал-креатив

После увеличения сегмента диджитал-креатива на четыре позиции в 2022 году расширение продолжилось в 2023-м. Так, по одной специальности появилось в вертикалях SP (Strategic Planning), CS (Client Service) и PM (Project Management). В группу работ CW (Creative Work) вошло шесть новых позиций.

Креатив

В 2023 году произошло заметное расширение сегмента креатива — на 10 позиций. Новые должности были добавлены сразу в шесть категорий: CW (Creative Work), SP1 Creative (Strategic Planning), TP (TV Production), PM (Project Management), DS/PPPS (Design Studio/Pre Press Production Studio) и NB (New Business). Для сравнения: в 2022 году общее количество позиций увеличилось на пять. Тогда же изменился уровень специальности Print Production Director — она перешла с 15 на 16 ступень АКАР.

Маркетинговые услуги

Заметное расширение продемонстрировал сегмент MS (Marketing Services). Если в 2022 году число позиций выросло на шесть, то в 2023 году новых должностей стало в два раза больше. По одной специальности было добавлено в группы работ CS (Client Service) и SP (Strategic Planning), по две — в категории CW (Creative Work), P (Production) и PM (Project Management).

Больше всего новых должностей — четыре — появилось в вертикали EM (Event Management).

Бэк-офис

Сегмент Back Office показал наибольшую динамику и вошёл в топ-3 исследования. Так, в 2022 году в категорию было добавлено 15 новых позиций, а в 2023 — уже 35.

Значимо увеличилась группа работ F (Finance): она пополнилась 10 новыми должностями. Семь новых специальностей вошли в вертикаль HR (Human Resources), еще шесть — в категорию L (Legal). Группы работ IT (Information Technology) и ОМ (Office Management) расширились на пять и четыре позиций соответственно. Должности Chief Innovation and Product Officer и Deputy head of Doc flow Group дополнили категорию O (Operations).

По словам HR Director MediaSystem (часть Group4Media) Натальи Тагировой, документ даёт частичное представление об изменении рекламного рынка после всех трансформаций, которые настигли индустрию в 2022 году: от «замирания» рынка в середине 2022 года и сначала постепенного, а затем очень динамичного восстановления в 2023-м.

Исследование проводилось в формате анонимного опроса HR-специалистов, которые заполняли таблицы по каждому сегменту и должности с учётом денежных выплат в течение года, включая оклад, премии и бонусы. На основе полученных данных эксперты ИЦ рассчитывали средний ежемесячный доход по каждой позиции (гросс).

«Наблюдается положительная динамика в росте заработных плат и их индексации за последний год», — отмечает генеральный директор BAR creative agency Валентина Барсукова. Эксперт связывает это с появлением новых игроков на рынке и ростом конкуренции, которая стимулирует агентства повышать заработные платы для удержания талантливых специалистов.

Также Барсукова акцентирует внимание на изменениях в сегментах диджитал-креатива и креатива: «Появление новых должностей и функционала свидетельствует о том, что рынок отрасли остаётся динамичным. Важно синхронизироваться между участниками исследования, чтобы определить, какие новые должности и функционал следует включать, и, возможно, убрать избыточные роли».

Управляющий партнер GREAT Виктор Донюков подчёркивает, что в этом году ключевым изменением стало появление новых разделов и сегментов, новых профессий и должностей, с подробным обозначением зон ответственности и функционалом. По мнению эксперта, это позволяет поддерживать некий стандарт в индустрии, когда сотрудники на одной и той же позиции в разных агентствах отвечают примерно за один и тот же объём работ.