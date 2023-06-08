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08.06.2023 в 13:30

Шестая Best Cases Conference пройдет в коллаборации с проектами АКАР, АРИР и РАМУ

Свои кейсы представят победители ADCR, «Микс Россия», «Апостол» и Red Apple

Шестая конференция лучших кейсов Best Cases Conference (ВСС) в 2023 году пройдёт в рамках большой коллаборации с индустриальными проектами АКАР, АРИР и РАМУ, сообщили Sostav в пресс-службе. Победители каждого конкурса и каждой премии — ADCR, «Микс Россия», «Апостол», Red Apple — покажут свои работы и в деталях расскажут о секретах успеха конкурсных кейсов.

Best Cases Conference стал для участников «проектом-матрёшкой» — своего рода большим кейсом о кейсах. Основой конференции всё также будут экспертные мнения, новые гибкие решения и обмен опытом в глубинных разборах практик. В сценарии выступлений включены:

  • реализация лучших проектов 2022−2023 годов;
  • инсайты, метрики и KPI;
  • коллаборации и партнерство;
  • продающие креативы для решения бизнес-задач.

В 2022 году кейсы Best Cases Conference разбирали совместно с представителями креативных школ. Команда конференции пригласила основателей и преподавателей Mads, Wordshop Academy и Ferma обсудить контент с точки зрения возможной пользы для студентов и специалистов индустрии.

Апостол ADCR Red Apple Best Cases Conference Микс Россия АКАР/АРИР/РАМУ
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