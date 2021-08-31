АКАР: объем рекламного рынка превысил допандемийные показатели на 13% в первом полугодии

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил свыше 255 млрд руб. в первом полугодии — это на 25% больше, чем в кризисном 2020 году, и на 13% больше, чем в 2019 году, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Российская рекламная индустрия преодолела докризисный уровень, констатируют эксперты. По результатам второго квартала рост составил 48% относительно 2020 года и 15% относительно 2019-го.

Различные медиасегменты развивались крайне неравномерно, отмечает вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР и директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра НСК Сергей Веселов. Наиболее пострадавшие во время кризиса сегменты радио и наружной рекламы выросли, соответственно, на 31% и 39% относительно 2020 года, обогнав традиционно лидирующие телевидение и интернет (рост на 20% и 27% соответственно).

Однако по сравнению с докризисным периодом только ТВ и интернет продемонстрировали положительную динамику: бюджеты на телевидении увеличились к первому полугодию 2019 года на 9%, в интернете — на 25%, добавляет Веселов.

Также эксперты АКАР оценили объем регионального рекламного рынка России. В расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама) и не учитывается московский регион. В наружной рекламе компании, размещающие рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и еще минимум пяти городах-миллионниках относятся к федеральной рекламе, остальные — к региональной.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР и директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра НСК: Ситуация на отечественном рынке региональной рекламы выглядит не столь впечатляющей. Да, к 2020 году региональный рынок вырос на 10%, но докризисному 2019 году он все еще уступает около 14%. При этом приятно отметить, что фактически все крупнейшие региональные рынки в 2021 году показали положительную динамику.

Рабочая группа провела оценку объемов 15 крупнейших городов-миллионников (за исключением Москвы) по тем же медиасегментам в первом полугодии 2021 года. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в рассматриваемых городах составил около 11,6 млрд руб. за вычетом НДС. По отдельным городам рост к первому полугодию 2020 года варьируется от 3% до 27%.

Сегмент Out of Home почти восстановился, снижение относительно 2019 года составило всего 2%, а его основной подсегмент — наружная реклама — показал рост в 5% к первому полугодию 2019-го и 42% к аналогичному периоду 2020 года. Комитет наружной рекламы АКАР отмечает, что бурный рост рынка по отношению к показателям прошлых лет связан не только с привлечением новых бюджетов, но и с развитием диджитал-сегмента (DOOH). Поэтому теперь все статистические данные будут предоставляться в двух подсегментах: отдельно для классических и для цифровых носителей.

Доля диджитал в наружной рекламе в 2020 году составила 32%, и, по прогнозам аналитиков, в 2021 года она превысит 35%. В Москве более половины бюджетов приходятся на цифровые носители. Рост привлекаемых средств составил 54% относительного первого полугодия 2020 года и 42% относительно докризисного 2019-го. Как отмечает Сергей Веселов, уверенный рост продолжает показывать и подсегмент тематических каналов: 25% и 28% соответственно относильно 2020-го и 2019 года.

Если нынешние темпы развития сохранятся, то можно ожидать, что в 2022 году более 40% размещения в Outdoor будет приходиться на цифровые форматы, считают в комитете наружной рекламы АКАР.

Андрей Березкин, генеральный директор «Эспар-Аналитик», руководитель рабочей группы АКАР по оценке объемов рынка наружной рекламы, сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР: Выделение подсегмента цифровых рекламоносителей в оценке объемов рынка наружной рекламы — важный шаг в понимании тех процессов, которые происходят в этом канале маркетинговых коммуникаций. Сохраняя те традиционные преимущества, которые дают рекламодателям классические носители, наружная реклама активно модернизируется, используя современные цифровые технологии и расширяя спектр своих возможностей для эффективного донесения рекламных сообщений потребителям. Есть все основания думать, что уже в скором будущем методы оценки объемов цифрового сегмента наружки станут более надежными и точными.

Суммарный объем рекламы в 2020 году составил более 473 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом ранее. Ожидаемо положительную динамику продемонстрировал только диджитал: сегмент вырос на 4% до 253 млрд руб.