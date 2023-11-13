РАР объявила девять новых академиков рекламы

Совет Российской академии рекламы (РАР) объявил новых академиков рекламы. Звание получили девять деятелей российской рекламной индустрии: Кирилл Соболев (НСК), Борис Еремин (АМИ РС), Дмитрий Перышков ( DDVB ), Олег Поляков ( OKKAM (ex dentsu Russia) ), Анна Луканина ( Depot ), Александр Менчук (первый замминистра информационных и социальных коммуникаций Московской области), Алексей Поповичев («РусБренд»), Роман Фирайнер ( Instinct ), Ольга Барская ( OMD OM Group ). Церемония награждения состоялась в демонстрационном зале ГУМа в рамках торжественного открытия выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие». Новые члены РАР получили памятные значки, посвященные юбилею рекламы, и награды за вклад в индустрию.

С 2000 года Российская академия рекламы объединяет ведущих специалистов рекламного отечественного рынка. Членами академии становятся признанные эксперты отрасли, которые вносят значительный вклад в развитие коммуникационной индустрии.

Кирилл Соболев, заместитель генерального директора, руководитель юридического департамента НСК. 30 лет работает в сфере рекламы, а также принимает активное участие в деятельности АКАР. Он занимается юридическим сопровождением индустриальных проектов и выступает в качестве эксперта в вопросах применения законодательства о рекламе.

Борис Еремин, президент российского отделения Международной рекламной ассоциации (IAA), председатель редакционного совета издательской группы «Грамота», профессор Европейского института PR (IERP, Париж). В этом году Борис стал председателем Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет».

Дмитрий Перышков, креативный директор и совладелец брендингового агентства DDVB, член Союза дизайнеров России, один из основателей и членов президиума Art Directors Club of Russia (ADCR), член Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР). Его проекты в соавторстве с Леонидом Фейгиным, совладельцем и креативным директором брендингового агентства DDVB, получили множество российских и международных наград, а также были опубликованы в зарубежных и отечественных изданиях.

Олег Поляков, президент Okkam Group. Она объединяет шесть лидирующих на рынке агентств и входит в топ-3 коммуникационных групп в мире.

Анна Луканина, управляющий партнёр брендингового агентства Depot, которое 25 лет является лидером индустрии, возглавляя большинство профессиональных рейтингов. Анна — президент АБКР, член совета директоров Global Local Branding Alliance (GLBA), экс-президент Европейской ассоциации бренд-дизайна (EPDA). Особое внимание уделяет улучшению профессионального образования: руководит цифровой платформой развития креативных навыков DC Camp, является главным экспертом компетенции «копирайтер» чемпионата ArtMasters, преподает в МГИМО. Обладатель ведомственной награды за личный вклад в создание и продвижение туристического бренда России.

Александр Менчук, первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области уже более 30 лет развивает наружную рекламу. Долгое время он работал при правительстве Лужкова, а с 2013 года начал заниматься рекламными размещениями в Подмосковье. Благодаря деятельности Александра удалось выстроить единую прозрачную систему работы в сфере наружной рекламы. В частности были выбраны схемы размещения рекламных конструкций и форма проведения торгов — открытый аукцион.

Роман Фирайнер, креативный директор агентства Instinct. Разрабатывал рекламные кампании для «Альфа-банка», IKEA, Mega, Nike, InTouch, Dell, iRu, «Пятерочки», «Петелинки», Wrigley, Pepsi, «Билайн», МТС, «МегаФона», ВТБ 24, Audi, автопроизводителя «АвтоВаз», «М.Видео», «Эльдорадо», «Яндекса», «Шебекино» и других крупных рекламодателей. Его работы были отмечены наградами на CannesLions, London International Award, Webby, Московском и Киевском международных фестивалях рекламы, а также на фестивалях Epica, Golden Drum, Golden Hammer, «Идея!», ADCR Russia, D&AD и «Белый квадрат».

Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group. Многие годы работает вместе с АКАР на благо российского рекламного рынка, в том числе в качестве сопредседателя комитета медиаагентств. Под её руководством в OMD OM Group было разработано авторское программное обеспечение, которое, в том числе, используется при обучении студентов.

Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации «РусБренд». Многолетний партнёр АКАР, член жюри национальных конкурсов в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Участник рабочей группы при Правительстве РФ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рекламы, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, член Экспертного совета Комитета ГосДумы СФ РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, член Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС России.

Владимир Филиппов, президент РАР: В 2000 году АКАР (тогда РАРА) позволила себе создать «элитный клуб» наиболее выдающихся людей профессии — Российскую академию рекламы, что стало показателем здоровой амбициозности и умения ценить и уважать «героев» внутри индустрии. Каждый год академия пополняется новыми членами «клуба», и традиционно количество избираемых было очень консервативно: 1−2, максимум три новичка, хотя достойных кандидатов предлагается много. В этом году в связи с юбилеями российской рекламы и АКАР решили сделать расширенный приём и в конкурентном голосовании выбрали целых девять новых академиков! Подобное было в истории академии только один раз. Всех кандидатов знаю очень давно и каждый безусловно высокий профессионал в своей области, и многое сделал для индустрии. Поздравляю их с этим событием и желаю добра, сил, и профессиональных успехов!

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