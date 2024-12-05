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18+
05.12.2024 в 18:01

Айтишников стали чаще «хантить»

Большинство IT-специалистов не меняли место работы за последний год

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За год 34% опрошенных российских IT-специалистов получили до двух предложений о работе от компаний-конкурентов. Ещё 17% респондентов имели на руках до пяти офферов. 85% айтишников не меняли место работы за последние 12 месяцев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос HR-холдинга Ventra.

Две трети IT-специалистов (62%) не переживают о карьерном будущем, половина из них ощущают своё положение как более стабильное, чем год назад.

Большинство программистов (71%) уверено, что в ближайшие два-три года их специальность и экспертиза будут востребованными, несмотря на возможный рост конкуренции.

После получения привлекательного оффера от компании-конкурента основным стимулом не менять место работы для айтишников является зарплата (об этом сообщили 56% опрошенных). Также программисты продолжат трудиться на прежнем месте, если им увеличат оклад до уровня предложения от другой компании (такую точку зрения высказал 41% интервьюируемых), разрешат полностью работать удалённо (34%) или повысят в должности (25%).

Каждый второй респондент (55%) сообщил, что его оклад за год остался прежним или вырос на 5−10%. Зарплата четверти интервьюируемых увеличилась на 10−20%, 15% опрошенных — на 20−40%.

IT исследование работа
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