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13.11.2023 в 17:42

Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне»

Певец получил 33,3% в компании

Российский певец Леонид Агутин зарегистрировал ООО «На сиреневой луне». Он получил 33,3% в компании. На это обратил внимание Shot.

Дата регистрации юрлица — 10 ноября этого года. Совладельцами фирмы в равных долях стали управляющий концертной площадкой «Главклуб» Михаил Евграфов и гендиректор концертного агентства «Мельница» Сергей Мельников.

В основных сферах деятельности компании указано исполнительское искусство и художественное творчество, в дополнительных — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов. Таким образом через юрлицо Агутин сможет открыть ресторан или бар, а также доставлять продукты.

В конце октября певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал название своего хита «Выпьем за любовь» в качестве товарного знака. Народный артист России подал заявку в начале апреля, в октябре Роспатент её одобрил.

регистрация юрлицо Леонид Агутин
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