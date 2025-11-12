Sostav.ru

12.11.2025 в 12:00

«Зорка» проведет свой первый митап в Москве — о маркетинге, креативе и «Открытости новому»

Программа митапа включает лекцию, ужин и нетворкинг в неформальной атмосфере

20 ноября в Москве состоится первый собственный митап агентства Зорка  — встреча для специалистов по маркетингу, креативу и коммуникациям. Тема первой встречи — «Открытость новому»: о том, как появляются идеи, почему не всегда хватает решимости им следовать и как развивать компетенцию, которая помогает расти и творить.

Дата: 20 ноября, 19:00—22:00.
Место: Московский дом книги (ул. Новый Арбат, 8).

Спикером встречи станет Альбина Джалиль — сооснователь и директор по будущему в Training x Development Group, эксперт в области инновационного мышления и методолог курса для фасилитаторов LEGO® Serious Play®. За плечами у Альбины более 17 лет управленческого опыта и преподавания во ВШЭ.

Во время митапа участники обсудят:

  • Из чего состоит компетенция «Открытость новому» и зачем она нужна маркетологам и креаторам.
  • Как мозг работает с новыми идеями.
  • Почему неопределённость — не враг, а ресурс.
  • Как развивать открытость у себя и в команде.

После регистрации заявки участников проходят короткий аппрув от команды «Зорка» — формальность, которая помогает сохранить формат встречи камерным и уютным.

Регистрация открыта по ссылке

Зорка
