«Зорка» проведет свой первый митап в Москве — о маркетинге, креативе и «Открытости новому»

20 ноября в Москве состоится первый собственный митап агентства Зорка — встреча для специалистов по маркетингу, креативу и коммуникациям. Тема первой встречи — «Открытость новому»: о том, как появляются идеи, почему не всегда хватает решимости им следовать и как развивать компетенцию, которая помогает расти и творить.

Дата: 20 ноября, 19:00—22:00 .

Место: Московский дом книги (ул. Новый Арбат, 8).

Спикером встречи станет Альбина Джалиль — сооснователь и директор по будущему в Training x Development Group, эксперт в области инновационного мышления и методолог курса для фасилитаторов LEGO® Serious Play®. За плечами у Альбины более 17 лет управленческого опыта и преподавания во ВШЭ.

Во время митапа участники обсудят:

Из чего состоит компетенция «Открытость новому» и зачем она нужна маркетологам и креаторам.

Как мозг работает с новыми идеями.

Почему неопределённость — не враг, а ресурс.

Как развивать открытость у себя и в команде.

После регистрации заявки участников проходят короткий аппрув от команды «Зорка» — формальность, которая помогает сохранить формат встречи камерным и уютным.

Регистрация открыта по ссылке