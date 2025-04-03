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18+
03.04.2025 в 16:00

Агентства D Innovate Group возглавили рейтинги эффективности и креативности

Результаты двухлетней трансформации Deltaplan Group

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ДИНАМИКА ООО | dinnovate.group
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Агентство Dinamica x D Innovate Group возглавило рейтинг эффективности медиаагентств АКАР, Soda x D Innovate Group вышла в топ-5 Национального рейтинга креативности АКАР. Лидерские позиции агентств группы стали результатом двухлетних преобразований.

В 2023 году стартовала трансформация Deltaplan Group: текущие агентства группы были объединены с MarTech-активами, и был создан ряд новых агентств, в том числе Dinamica x D Innovate Group. Новая группа получила название D Innovate Group.

Кирилл Коноплев, Founder&Visioner D Innovate Group:

Мы поставили перед собой амбициозную цель — менять маркетинг страны и начали с изменения себя. Заданный фокус на «эффективность через новаторство» потребовал полной пересборки. Это был не ребрендинг, это стало переломным моментом развития группы, который привел к изменению процессов, продуктов и подходов. Спустя два непростых года мы можем говорить, что трансформация группы принесла именно те результаты, на которые мы рассчитывали.

В опубликованных сегодня рейтингах эффективности и креативности АКАР агентства группы занимают следующие позиции:

Dinamica x D Innovate Group

  • 1-ое место в рейтинге эффективности медиаагентств.
  • 3-е место в рейтинге креативности, сегмент диджитал.

Soda x D Innovate Group

  • 3-ое место в рейтинге эффективности коммуникационных агентств.
  • 5-ое место в национальном рейтинге креативности.
  • 2-ое место в рейтинге креативности, сегмент «маркетинговые услуги».

Так же команда Dinamica x D Innovate Group была признана командой года на МИКС Россия, «наиболее успешно применившей диджитал-решения и активно способствующей развитию рекламных технологий в России». А Soda x D Innovate Group стала агентством года в сегменте «Маркетинг» по итогам Red Apple.

Отметим, что другие агентства группы так же занимают лидирующие позиции в своих профильных рейтингах. DeltaClick x D Innovate Group занимает первое место по качеству Full Digital Service в рейтинге Digital Index, специализированное агентство Bench! лидирует в рейтинге REPA по медиа сотрудничеству с застройщиками и девелоперами.

Кирилл Коноплев, Founder&Visioner D Innovate Group:

В текущих условиях рынка эффективный рост бизнеса невозможен без нестандартных инновационных маркетинговых решений. Успешный поиск и внедрение новаторских идей (не только технологических, но и коммуникационных) лежит в основе работы D Innovate Group. Мы благодарны нашим клиентам и партнерам, вместе с которыми мы создаем прорывные проекты и реально меняем маркетинг страны.

Deltaplan Group D Innovate Group
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