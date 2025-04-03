Агентства D Innovate Group возглавили рейтинги эффективности и креативности

Агентство Dinamica x D Innovate Group возглавило рейтинг эффективности медиаагентств АКАР, Soda x D Innovate Group вышла в топ-5 Национального рейтинга креативности АКАР. Лидерские позиции агентств группы стали результатом двухлетних преобразований.

В 2023 году стартовала трансформация Deltaplan Group: текущие агентства группы были объединены с MarTech-активами, и был создан ряд новых агентств, в том числе Dinamica x D Innovate Group. Новая группа получила название D Innovate Group.

Кирилл Коноплев, Founder&Visioner D Innovate Group: Мы поставили перед собой амбициозную цель — менять маркетинг страны и начали с изменения себя. Заданный фокус на «эффективность через новаторство» потребовал полной пересборки. Это был не ребрендинг, это стало переломным моментом развития группы, который привел к изменению процессов, продуктов и подходов. Спустя два непростых года мы можем говорить, что трансформация группы принесла именно те результаты, на которые мы рассчитывали.

В опубликованных сегодня рейтингах эффективности и креативности АКАР агентства группы занимают следующие позиции:

Dinamica x D Innovate Group

1-ое место в рейтинге эффективности медиаагентств.

3-е место в рейтинге креативности, сегмент диджитал.

Soda x D Innovate Group

3-ое место в рейтинге эффективности коммуникационных агентств.

5-ое место в национальном рейтинге креативности.

2-ое место в рейтинге креативности, сегмент «маркетинговые услуги».

Так же команда Dinamica x D Innovate Group была признана командой года на МИКС Россия, «наиболее успешно применившей диджитал-решения и активно способствующей развитию рекламных технологий в России». А Soda x D Innovate Group стала агентством года в сегменте «Маркетинг» по итогам Red Apple.

Отметим, что другие агентства группы так же занимают лидирующие позиции в своих профильных рейтингах. DeltaClick x D Innovate Group занимает первое место по качеству Full Digital Service в рейтинге Digital Index, специализированное агентство Bench! лидирует в рейтинге REPA по медиа сотрудничеству с застройщиками и девелоперами.