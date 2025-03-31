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18+
31.03.2025 в 18:00

Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске

Проект стал частью программы по обновлению городской и культурной среды

Агентство городского дизайна Artifact.city в художественном партнерстве с агентством креативного маркетинга CO-WORKING представило серию арт-объектов к Международному арктическому форуму «Арктика — территория диалога», который прошел в Мурманске с 26 по 27 марта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе CO-WORKING.

Проект является частью программы по оформлению общественных пространств и созданию новых сценариев городской жизни. Основная задача — сделать среду эстетически привлекательной, насыщенной смыслами, точками рекреации и эмоциональной вовлеченностью.

Был создан маршрут по Мурманску, объединяющий природу, архитектуру и современное искусство и подчеркивающий уникальность региона для гостей. Одной из центральных локаций стала зона гастрономического фестиваля. Павильоны получили обновленный визуальный код, вдохновленный северной природой и осмысляющий ее через призму неофутуризма.

Другой знаковый объект — художественная инсталляция с китом и зеркальными шарами, символизирующая арктическое море, глубину региона. Проходя через нее, зритель чувствует масштаб, тишину и силу природы.

По приглашению Artifact.city Ольга Глаголева, художница и основательница движения GO Circle, представила текстильную инсталляцию, созданную по правилам саамского узора. Вручную связанные полотна окружили Саамскую деревню в центральном сквере, став символом диалога традиций и устойчивого развития.

Арт-куб с экранами, на которых можно увидеть съемки ледоколов и полярных станций, структуру льда и северное сияние, стал финальным элементом в художественном городском ансамбле, объединяя современное искусство, локальную историю и идентичность.

Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске Агентства Artifact.city и CO-WORKING представили арт-объекты в Мурманске

Алена Миллер, креативный директор агентства Artifact.city:

Поводом для проекта стал форум, на котором обсуждаются глобальные вопросы развития Арктического региона. Наши объекты в городской среде предлагают расширить разговор об Арктике — вспомнить о том, что это не только богатый ресурсами и перспективный для бизнеса регион, но и обширная территория с неповторимой природой, малыми северными народами, их особой культурой и традициями. Каждый из объектов так или иначе затрагивает тему локальной идентичности, приглашая жителей и гостей Мурманска почувствовать себя частью многовековой истории и по-новому увидеть привычные городские пространства.

Полина Смирнова, креативный директор агентства CO-WORKING:

Мы отмечаем растущий запрос регионов на более глубокие креативные интеграции в городскую среду. Города стремятся стать не просто комфортными, но и по-настоящему насыщенными смыслами и эмоциями — как для местных жителей, так и для гостей. Сегодня креативные решения становятся драйвером туризма, усиливают идентичность территории и вовлекают граждан в процесс создания уникального облика своих городов. Мы рады быть частью этого процесса и помогать регионам раскрывать их потенциал через дизайн, искусство и нестандартные форматы взаимодействия с пространством.

Мурманск Арт-объекты Artifact.city CO-WORKING
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