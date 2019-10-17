Аэропорт «Шереметьево» заказывает видеоконтент за 24 млн рублей

Аэропорт «Шереметьево» объявил конкурс на создание видеоконтента для медиаповерхностей социального назначения с максимальной стоимостью 24 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 по 25 октября, окончательные итоги будут рассмотрены 11 ноября.

Победитель тендера должен будет выполнить следующий комплекс работ:

Разработку сетки вещания;

Разработку творческой концепции;

Проведение видеосъемок для создания материалов к видеографическим роликам;

Создание видеографики;

Цветокоррекция, монтаж, финальное сведение в соответствии с техническими требованиями медиаповерхностей;

Подготовка текстовой части видеоконтента на русском и английском языках;

Внесение замечаний и корректив, данных заказчиком;

Тестирование готовых роликов на медиаповерхностях;

Передача готовых видеоматериалов в формате, соответствующем техническим требованиям медиаповерхностей, а также авторских прав.

Недавно Аэропорт «Внуково» заказал изготовление сувениров с собственным логотипом на 20 млн рублей.