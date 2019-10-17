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17.10.2019 в 09:55

Аэропорт «Шереметьево» заказывает видеоконтент за 24 млн рублей

Ролики будут демонстрироваться на медиаповерхностях социального назначения

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Аэропорт «Шереметьево» объявил конкурс на создание видеоконтента для медиаповерхностей социального назначения с максимальной стоимостью 24 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 16 по 25 октября, окончательные итоги будут рассмотрены 11 ноября.

Победитель тендера должен будет выполнить следующий комплекс работ:

  • Разработку сетки вещания;
  • Разработку творческой концепции;
  • Проведение видеосъемок для создания материалов к видеографическим роликам;
  • Создание видеографики;
  • Цветокоррекция, монтаж, финальное сведение в соответствии с техническими требованиями медиаповерхностей;
  • Подготовка текстовой части видеоконтента на русском и английском языках;
  • Внесение замечаний и корректив, данных заказчиком;
  • Тестирование готовых роликов на медиаповерхностях;
  • Передача готовых видеоматериалов в формате, соответствующем техническим требованиям медиаповерхностей, а также авторских прав.

Недавно Аэропорт «Внуково» заказал изготовление сувениров с собственным логотипом на 20 млн рублей.

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