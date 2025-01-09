Advertalyze и «Читай-город»: как перевыполнить KPI на 12,5 млн охвата

Advertalyze в рамках охватной кампании вышли за пределы привычных площадок размещения. Протестировали новую платформу для коротких роликов с инфлюенсерами — Likee, которая превзошла ожидания по стоимости охвата и привлеченному трафику. Параллельно вели кампании на площадках «VK Реклама» и «Яндекс Директ». Команда Advertalyze поделилась с Sostav механикой размещений и результатами по каждой платформе.

О проекте

Летом 2024 года компания «Читай-город» запустила новый бренд канцелярии. Цветовая гамма выполнена в нежных и пастельных тонах, что должно было вызвать интерес у целевой аудитории — девушек от 13 до 25 лет. Чтобы привлечь внимание к выходу нового бренда к началу учебного года, для него заказали сопроводительную медийную кампанию.

Вячеслав Наумычев, Traffic lead Advertalyze: Особенность этого кейса не в том, что мы перевыполнили план и превзошли ожидания, набрав большое число охватов, а в нестандартном подходе к продвижению. Помимо инфлюенс-маркетинга и закупа размещений у блогеров, мы подготовили нативные ролики для запуска платного промо в «VK Клипах» и Likee. Использовали соцсеть для закупа платного промо — Likee, так как в ней больше всего интересующей нас Pinterest-core юной аудитории. Теперь мы можем привлекать блогеров, сохранив тот же уровень доверия, но при этом тратя меньше на рекламу и контролируя охват аудитории. Думаю, такой подход станет популярным.

Механика кампании

Бренд YOI сегментировал аудиторию еще на стадии разработки продукта, поэтому у нас было понимание того, что мы ориентируемся на две группы:

Девочки от 12 до 18 лет (школьники).

Девушки от 18 до 23 лет (студентки).

После того как мы определились с целевой аудиторией, начали разрабатывать подход к продвижению бренда. Он состоял из двух связанных этапов:

Закупили рекламу у блогеров.

Настроили таргет в VK, «Яндекс Директ» и Likee.

Закуп рекламы у блогеров

Для старта продвижения наша команда закупила рекламу у трех блогеров. С ними сняли короткие ролики, в которых инфлюенсеры не только демонстрировали продукцию YOI, но и делились своими впечатлениями, рассказывали, как собрать красивый набор канцелярских принадлежностей в школу или на лекции.

Ролики разместили в Shorts на YouTube-каналах. С одним блогером по результатам просмотров был заключен договор на полноценный обзор, который вышел в горизонтальном формате на канале YouTube.

Кампания VK ADS

Перед запуском кампании в VK ADS собрали базу для таргета. Так как мы уже знали, кто наша целевая аудитория, в настройках ориентировались на конкретные гендерные и возрастные сегменты.

Таргет строился на основе коротких роликов с блогерами, поэтому нам удалось получить большие охваты, завоевать внимание и доверие нашей целевой аудитории. Основными плейсментами в данном случае были:

Лента «ВКонтакте».

«Клипы ВК».

Команда тестировала различные настройки: со смешением плейсментов и отдельно в Клипах/Ленте. Самым эффективным оказался объединённый формат.

Кампания в Bigo (Likee)

Кампания была запущена параллельно с размещением в VK ADS. Изначально мы разбили аудиторию на возрастные группы, чтобы определить стоимость каждого диапазона, но в дальнейшем объединили эту настройку.

Как оказалось, именно в этой социальной сети сосредоточена большая часть нашей целевой аудитории, поэтому здесь мы получили высокие охваты и трафик на сайт.

Кампания «Яндекс Директ»

Третья рекламная кампания, которую мы запустили после того, как ролики с блогерами были отсняты и вышли у них в каналах, — это кампания в «Яндекс Директ». Здесь мы несколько изменили подход, а именно:

Разделили группы на две целевые аудитории: подростков до 18 лет и студенток. По итогу получили 1,7 млн охвата среди подростков и 77 тыс. — среди студенток. Так как аудитория до 18 лет показала наиболее глубокую вовлеченность, упор сделали на нее.

Определили геолокацию: города присутствия «Читай-город».

Подготовили баннеры в дополнение к видео, чтобы максимально дотянуться до аудитории во всевозможных плейсментах.

По результатам этой кампании именно баннеры набрали наибольшее количество охвата при минимальном CPM.

Результаты

В итоге получили более 20 млн охвата среди целевой аудитории на всех площадках. Протестировали омниканальный подход к продвижению бренда и работу с инфлюенсерами на новой площадке.

Вячеслав Наумычев, Traffic lead Advertalyze: За счет омниканальности и совмещения инфлюенс- и брендформанс-подходов перевыполнили охватные KPI в 2 раза. Более того, получили качественный охват благодаря работе с блогерами на протяжении всего промо. Такие коммуникации вызывают больше доверия, потому что целевая аудитория изначально лояльно настроена к инфлюенсерам и более восприимчива к рекомендациям от них.