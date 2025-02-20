Суд отложил разбирательство по иску одного из акционеров АДВ к Дмитрию Коробкову

В Арбитражном суде рассматривается иск одного из акционеров АДВ Кирилла Коробейникова к бывшему бизнес-партнеру Дмитрию Коробкову. Как следует из данных судебной картотеки, 19 февраля состоялось предварительное судебное заседание, которое завершилось переносом слушания на 7 апреля 2025 года. Причина отсрочки судебного разбирательства в материалах дела не указывается. Представитель АДВ Артур Абузов сообщил Sostav, что суду «необходимо время для ознакомления с делом».

По словам Абузова, через суд Коробейников требует завершить сделку по передаче долей в бизнесе, за которые Коробков получил оплату в 2023 году. Представитель АДВ утверждает, что основной вопрос остается открытым: намеревался ли Дмитрий Коробков исполнять взятые на себя обязательства, подписывая соглашение со своими партнерами? Ответчик по иску пока не представил суду свою позицию, заявив, что требования истца «невозможно исполнить никогда», добавил Абузов.

Артур Абузов, представитель АДВ: Требования Кирилла Коробейникова просты — обязать Дмитрия Коробкова исполнить до конца свои обязательства по ранее заключенной сделке по продаже своих долей в бизнесе. Деньги за доли Коробкову были выплачены еще в 2023 году в полном соответствии с условиями договоров, однако свои обязательства по передаче контроля над отдельными компаниями группы он так и не исполнил.



Представители Коробкова свою письменную позицию суду пока не предоставили, ссылаясь на то, что они удивлены такому требованию и не понимают, чего от них хотят, потому что истец просит то, «что невозможно исполнить никогда».



Конфликт вокруг активов АДВ

В феврале 2023-го Коробков вышел из состава учредителей нескольких структур «АДВ» — ООО «АДВ» (основное юрлицо группы), ООО «АДВ Лаборатория», ООО «АДВ маркетинг сервисез», ООО «Смарт филд», ООО «Новые маркетинговые технологии». Его доли в пяти организациях через ООО «Альянс КС» перешли к Коробейникову и одному из основателей компании Павлу Сидорову.

Как заявили в АДВ, полная оплата долей Коробкова произошла еще в 2023 году, но он не исполнил свою часть соглашения — не передал контроль над некоторыми компаниями группы, включая зарубежные активы. В частности, речь идет о контроле над ООО «Хавас Медиа», владелец которого Semaris Holding B.V. находится под юрисдикцией Нидерландов.

В ноябре Коробков подал иск к «Альянс КС» и нынешним владельцам АДВ Кириллу Коробейникову и Павлу Сидорову. Предприниматель заявил, что был введен в заблуждение бывшими партнерами относительно финансовых показателей группы. Предварительное заседание по иску Коробкова прошло 28 января. Арбитражный суд Москвы отложил разбирательство по делу. Следующее предварительное заседание назначено на 20 марта.

Одновременно с этим, как говорили в АДВ, в ноябре Коробков дал указание руководству Semaris приостановить любые действия в отношении «Хавас Медиа». В связи с этим акционеры АДВ подали иск к Коробкову о защите актива ООО «Хавас Медиа».