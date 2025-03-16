Adidas представил весенний кампейн The Original

Adidas представил весеннюю кампанию культовой линейки одежды и спортивной обуви Originals. Бренд сфокусировался на фирменных моделях Firebird, Superstar II, Handball Spezial и Samba OG.

Стартовала кампания с нового видео, в котором Adidas демонстрирует, как ретро-эстетика переплетается с инновационными методами, а мода черпает вдохновение в спорте и стритстайле. Но несмотря на то, что время движется вперед, бренд сохраняет уникальное и аутентичное наследие. Связь времен подчеркивает и сингл кампейна — «Only You» группы The Platters.

Спортивный бренд отмечает, что всегда перед тысячами последователей есть один — Оригинал. А новая линейка Originals это дань уважения винтажным моделям и стильной урбанистической моде.