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16.03.2025 в 10:41

Adidas представил весенний кампейн The Original

Бренд отдал дань фирменным моделям одежды и обуви

Adidas представил весеннюю кампанию культовой линейки одежды и спортивной обуви Originals. Бренд сфокусировался на фирменных моделях Firebird, Superstar II, Handball Spezial и Samba OG.

Стартовала кампания с нового видео, в котором Adidas демонстрирует, как ретро-эстетика переплетается с инновационными методами, а мода черпает вдохновение в спорте и стритстайле. Но несмотря на то, что время движется вперед, бренд сохраняет уникальное и аутентичное наследие. Связь времен подчеркивает и сингл кампейна — «Only You» группы The Platters.

Спортивный бренд отмечает, что всегда перед тысячами последователей есть один — Оригинал. А новая линейка Originals это дань уважения винтажным моделям и стильной урбанистической моде.

adidas The Original
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