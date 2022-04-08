Acer приостановит деятельность в России

Тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer заявил о приостановке своей деятельности в России — заявление было опубликовано в новой финансовой отчётности компании.

В пресс-релизе связали приостановку работы с проходящей спецоперацией на Украине. Также компания выразила надежду на скорейшее восстановление мира — сейчас Acer активно сотрудничает с международными благотворительными организациями по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.

Что касатеся самой отчётности, в первом квартале 2022-го года финансовые показатели Acer оказались самыми высокими за девять лет — выручка компании достигла $2,7 млрд. Рост показали основные подразделения бренда.

По данным Йельского университета, с 24 февраля свою деятельность на российском рынке приостановили более 400 иностранных компаний, включая производителей техники и разработчиков: Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и других.