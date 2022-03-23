Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию

Японский производитель техники Sharp объявил о приостановке поставок продукции в Россию в связи с событиями на Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании. Специализация Sharp — телевизоры, смартфоны, принтеры и бытовая техника.

Также японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов в Россию. «Кроме того, мы приостанавливаем свои инвестиции на российском рынке», — отметила пресс-служба. Кроме того, свои поставки в Россию прекратила японская компания Panasonic.

Ранее свои поставки также временно прекратили южнокорейские производители LG Electronics и Samsung. При этом все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в прежнем объёме.

По данным Йельского университета, с 24 февраля свою деятельность на российском рынке приостановили более 400 иностранных компаний, включая производителей техники и разработчиков: Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и других.