Accenture продолжит работу в России под другим брендом

Консалтинговая компания Accenture передаст российский бизнес его руководству. При этом локальное подразделение сменит название — оно будет полностью принадлежать местным топ-менеджерам и не зависеть от головного офиса.

Сейчас идёт активная работа над созданием нового бренда. Несмотря на трансформации в названии и структуре владения компании, её ключевые принципы и правила работы будут сохранены, отметили в Accenture.

Как считают эксперты, продажа Accenture российским управленцам позволит глобальному офису компании избежать санкции и связанные с ними риски, а также сохранить договорённости по использованию локального ресурса.

3 марта Accenture объявила о приостановке бизнеса в России из-за спецоперации на Украине — компания обещала оказывать поддержку сотрудников из Москвы, Твери, Ростова-на-Дону и других городов локального подразделения.