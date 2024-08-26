Группа «Абрау-Дюрсо» запустила в Индии производство игристых напитков

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых напитков в Индии. Объем первой партии составит 10 тыс. бутылок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление основного владельца и акционера группы Бориса Титова.

По его словам, при изучении перспектив выхода на индийский рынок оказалось, что лучший вариант — организовать производство в стране.

«Поэтому в Шимле, в предгорьях Гималаев, налаживаем выпуск уникального игристого напитка с добавлением натуральных фруктовых соков. Это слабоалкогольные игристые напитки, которые будут пользоваться спросом у молодежи», — пояснил Титов, добавив, что сейчас завершается выпуск первой партии.

Слабоалкогольные игристые напитки в формате ready-to-drink будут производить в Индии в банках и бутылках. В группе ожидают, что к 2026 году производство составит 6 млн литров.

Ранее российский производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» отчитался о росте общих продаж продукции на 30% год к году по итогам первого квартала 2024 года.