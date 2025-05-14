89% пользователей геосервисов доверяют им

63% россиян ищут места для покупок и услуг через геосервисы. При этом 86% пользуются поисковыми системами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

49% репондентов при выборе мест для покупок и услуг советуются с друзьями, 42% - полагаются на личный опыт. При этом поисковым системам доверяют 93% респондентов, геосервисам — 89%, рекомендациям знакомых — 91%.

Наиболее популярными платформами для выбора мест россияне назвали «Яндекс карты» (53%), 2ГИС (44%). Намного используют Google Maps (3%).

Чаще всего россияне ищут заведения общественного питания (84%) и медицинские услуги (70%). Реже — бытовые услуги, места для отдыха и развлечений, спортивные объекты и образовательные учреждения.

Геосервисы используют для уточнения графика работы (48%), поиска заведений в незнакомой местности (47%) и выбора наиболее удобно расположенных вариантов (47%). Практически все пользователи геосервисов (92%) хотя бы раз посещали заведение только потому, что увидели его на онлайн-карте.

Каждый второй россиянин при выборе места в первую очередь обращает внимание на ценовую категорию, наличие нужных товаров и услуг и близость к текущему местоположению. В онлайн-картах дополнительно смотрят на рейтинг (59%), отзывы (51%) и наличие онлайн-записи (47%).

О том, как бренды используют геосервисы, чтобы находить свою аудиторию читайте на Sostav.