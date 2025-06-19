Россияне стали активнее защищаться от телефонных мошенников

91% россиян столкнулись с попытками телефонного мошенничества за последний год. С января по май сервис «Определитель номера» в приложении «СберБанк Онлайн» и услуга «Хранитель» от «СберМобайла» обработали миллиарды входящих звонков и заблокировали миллионы мошеннических и спам-звонков по всей России. Таковы результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, «Сбера» и виртуального мобильного оператора «СберМобайл» в рамках ПМЭФ-2025.

Согласно результатам опроса, подавляющее число респондентов (92%) научились распознавать злоумышленников, однако почти половина из них (43%) не спешат сразу прощаться с преступниками и вступают с ними в диалог. 22% опрошенных делают это «ради шутки», 15% — чтобы «вывести из себя», а еще 6% пытаются перехитрить собеседника. 37% россиян не отвечают на звонки с неизвестных номеров.

Для 78% опрошенных звонок от человека, представляющегося сотрудником госорганов или должностным лицом, является «красным флагом» и поводом немедленно прекратить разговор. 19% участников опроса не смогли точно сформулировать свою реакцию, тогда как 3%, наоборот, испытывают больше доверия при упоминании официальной должности.

Как показал опрос Rambler&Co и «СберМобайла», 87% россиян активно работают над повышением своих знаний в сфере информационной безопасности. Более половины (53%) изучают новые схемы мошенничества, 24% отслеживают новости об утечках данных, 20% соблюдают правила цифровой гигиены — используют двухфакторную аутентификацию, избегают подозрительных ссылок и регулярно меняют пароли. Онлайн-курсы по кибербезопасности проходят 2% опрошенных, а 1% даже участвуют в симуляциях кибератак.

Большинство респондентов осознают, что дети и пожилые люди особенно подвержены риску телефонного мошенничества. По данным опроса, 82% стараются защитить своих близких — детей, родителей и пожилых родственников — от действий злоумышленников. При этом 74% проводят с ними разъяснительные беседы, 14% подключили специальные сервисы мобильных операторов для блокировки мошеннических звонков, а остальные ограничиваются устными предупреждениями.

Исследование проводилось в июне 2025 года. В опросе приняло участие 81 615 человек.