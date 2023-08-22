80% веб-сайтов используют трекеры для сбора данных о пользователях

За год количество веб-трекеров, встраиваемых в код интернет-сайтов и собирающих информацию о пользователях, выросло на 17,5% - с 40 млрд в конце июня 2022 года до 47 млрд в конце первого полугодия 2023 года. Но они стали собирать меньше информации из-за роста популярности VPN, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «МТС Red».

Трекеры автоматически активируются, когда пользователь заходит на сайт. Они могут собирать такую информацию, как адреса электронной почты, предпочтения поиска, продолжительность пребывания пользователей на веб-сайтах, загруженные приложения и другие данные. Основной их целью является монетизация собранной информации — целевая реклама с учетом интересов пользователей.

Больше всего — в среднем около 30 трекеров — активируется при посещении страниц новостных сайтов, за ними следуют интернет-магазины (26 трекеров), видеохостинги (22 трекера), социальные сети и IT-ресурсы (18 трекеров).

Порядка 80% веб-сайтов используют различные виды веб-трекеров. Наиболее распространенный тип — это cookie. Второй тип — отслеживающие IP-адреса. В рекламных целях активно используются веб-маяки — однопиксельные прозрачные графические изображения, которые прикрепляются к веб-страницам и фиксируют поведение пользователя.

Специалист лаборатории компьютерной криминалистики компании FAССT (бывшая Group IB) ​​Игорь Михайлов отмечает, что веб-трекеры в основном используются в целевой рекламе: никто не хочет тратить бюджеты на показ рекламы нецелевой аудитории. При этом пользователь может запретить сбор данных о себе, например, используя специальные браузеры или расширения, добавляет эксперт.