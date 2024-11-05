80% фейковых ресурсов маскируются под бренды известных компаний

В первой половине 2024 года количество фишинговых ресурсов, использующих бренды известных финансовых организаций, выросло почти на 50%. В сфере e-commerce эксперты фиксируют рост таких ресурсов на треть. Почти 80% всех создаваемых фейковых ресурсов используют бренды известных компаний. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные F.A.C.C.T.

В первом полугодии 2024 года киберпреступники создали на 48,3% больше фишинговых ресурсов, использующих бренды финансовых компаний и организаций (например, WesternUnion, MoneyGram и PayPal). Ежедневно они разрабатывают под каждый бренд в среднем по четыре фишинговых ресурса. Среди них 94% предназначены для кражи данных банковских карт, остальные — для хищения учетных данных от личного кабинета клиента.

Число скам-ресурсов, предназначенных для хищения платежей и использующих бренды финансового сектора, за этот же период увеличилось на 29,4%. Каждый день мошенники создают в среднем по 14 таких площадок под каждый бренд. 70% из них приходится на веб-сайты, 13% — мессенджеры, 11% — соцсети, 4% — мобильные приложения, используемые для распространения вредоносных приложений и кражи данных, и 2% — предложения на сайтах объявлений.

В секторе онлайн-торговли количество фишинговых ресурсов, использующих бренды компаний e-commerce (например, eBay), увеличилось на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди этих ресурсов 98% предназначены для кражи данных банковских карт. Число скам-ресурсов, созданных под видом компаний интернет-торговли, за это же время выросло на 20,7%.

Аналитики связывают тенденцию с развитием мошеннических партнерских программ, автоматизацией криминального бизнеса и применением искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в среднем треть сотрудников российских компаний доверяют фишинговым письмам, особенно если в них идет речь о введении дресс-кода или предложении посмотреть фотографии с корпоратива.