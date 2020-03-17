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17.03.2020 в 10:30

7art.Group представила новые медиафасады в Сокольниках

Совместно с компанией «Квант» оператор запустил проект по оснащению московских медиафасадов Wi-Fi-сенсорами

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Два медиафасада размерами 17,5×7 и 14,5×7 и общей площадью 224 м2 работают в режиме единого носителя и расположены на одной из самых оживленных магистралей города Москвы рядом со станцией метро «Сокольники» и строящейся в данный момент станции «Стромынка» Большой Кольцевой Линии московского метро, а также в непосредственной близости к ТТК.

Новые цифровые носители имеют высокие медиапоказатели (на основании расчетов AdMetrix) и, помимо высокого автомобильного трафика, охватывают пешеходные потоки и пассажиров общественного транспорта. Ключевыми преимуществами являются расположение конструкций на уровне глаз и близкое расстояние от проезжей части, что повышает качество контакта.

Александра Чекулаева, исполнительный директор РА 7art.Group:

Сокольническая площадь и улица Стромынка — это исторический район Москвы, расположенный в непосредственной близости от ЦАО, здесь находится один из самых популярных и любимых многими парк «Сокольники», а также крупный транспортный узел с новой строящейся станцией метро «Стромынка» Большой Кольцевой линии. В настоящий момент на площади заканчивается глобальная реконструкция, которая полностью ее преобразит, превратив в одну из архитектурных жемчужин обновленной Москвы.

При разработке проекта рекламной конструкции мы старались максимально учесть все архитектурные особенности как исторического вида площади, так и новой концепции — медиафасады гармонично вписываются в общую визуальную картину, не создавая дополнительный визуальный шум.

7art.Group и AdTech-компания «Квант» запустили проект по оснащению московских медиафасадов Wi-Fi-сенсорами, фиксирующими проходящие и проезжающие мимо идентификаторы устройств (MAC-адреса), тем самым давая рекламодателям возможность получения расширенных аналитических данных по аудитории в радиусе до 500 м около конструкций и использовать полученные данные для дальнейшего онлайн-ретаргетинга.

Артем Пуликов, генеральный директор «Квант»:

В 2020 году для DOOH-рынка возможность использования Wi-Fi-сенсоров — это особенно актуальная технология, позволяющая рекламодателю считать эффективность размещения рекламы на каждой конструкции, а также в последующем продолжить коммуникацию со своими клиентами с помощью ретаргета в интернете. Мы рады посотрудничать с 7art.Group, помогая расширить спектр предоставляемых услуг за счет аналитики, digital-рекламы и технологии online to offline.

7art.Group — быстрорастущий оператор наружной рекламы Московского региона в сегменте DOOH, владеющий сетью высокотехнологичных рекламных конструкций.

На правах рекламы
Квант 7art.Group
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