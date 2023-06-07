92% брендов используют наружную рекламу

Наружную рекламу используют 92% компаний, а цифровую наружную рекламу предпочитают 77%, говорится в исследовании цифрового оператора наружной рекламы Gallery и исследовательского центра Ассоциации коммуникационных агенств России (АКАР). Не задействовали этот канал 23% респондентов.

Следующими по популярности оказались интернет-продвижение (89%) и радиореклама (62%). Респонденты считают, что самый эффективный сплит для коммуникации в паре с наружной рекламой — это радио (57%), ТВ (51%) и контекстная реклама (39%). Среди прочих дополнительных каналов назвали: SMM — 29%; indoor — 24%; онлайн-видео (OLV) — 12%; инфлюенс-маркетинг — 10%; e-mail- и SMS-рассылки — 8%; пресса — 7%.

В топ-10 рекламодателей в цифровой наружной рекламе в 2023 году входят: «Сбер», «Яндекс», МТС, VK, «Ростелеком», Ozon, ТНТ, Tele2, «М.Видео», «Авто.ру».

Респонденты отмечают следующие преимущества цифровой рекламы: быстрый старт кампаний (88%), смена креативов без её остановки (78%), одновременная ротация нескольких макетов (57%), отсутствие затрат на печать и поклейку (48%), широкий охват аудитории (31%).

Почти половина опрошенных считают рынок цифровой наружной рекламы скорее прозрачным, 9% в этом уверены. При этом 49% ответили, что качество медиаизмерений — высокое, 40% с ними не согласны.

Марина Сурыгина, директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery : Проводя данное исследование, мы хотели выяснить, почему бренды инвестируют в цифровую наружную рекламу, какие стопперы в использовании этого медиа и какие продукты нам необходимо разработать. Среди ключевых преимуществ опрошенные предприниматели и агентства отметили оперативность запуска кампаний, возможность замены креативов и одновременную ротацию нескольких макетов. Также видно, что бренды начали активно пробовать программатик закупки. Это новый базовый стандарт для любого оператора наружной рекламы. Надеемся, как можно больше игроков рекламного рынка начнут оценивать эффективность наружной рекламы и ее прямое влияние на конкретные бизнес-показатели, будь то доходимость до офлайн-точки или решение о покупке.

36% респондентов думают, что стоит законодательно закрепить стандарт показов в цифровой наружной рекламе. 37% против такого решения.

В исследовании участвовали 360 человек: представители агентств (40%) и рекламодатели (60%).

В марте 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги реализации мер поддержки операторов наружной рекламы в регионах. В 61 регионе РФ на год было продлено более 22 тыс. договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кроме того, в 22 регионах России власти пересмотрели две тыс. договоров на предмет отсрочки платежей и снижения платы по ним до 50% на срок не более года.