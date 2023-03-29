ФАС отчиталась о реализации мер поддержки операторов наружной рекламы в регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги реализации мер поддержки операторов наружной рекламы в регионах. В 61 регионе РФ на год было продлено 22 402 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в 22 регионах России власти пересмотрели 2 тыс. договоров на предмет отсрочки платежей и снижения платы по ним до 50% на срок не более года.

«Предложенная ФАС России временная мера доказала свою эффективность в снижении административной нагрузки на бизнес и обеспечении развития российской экономики», — говорится в сообщении регулятора.

В июле 2022 года был принят разработанный ФАС закон, согласно которому у региональных властей появилась возможность продлевать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственном или муниципальном недвижимом имуществе на год, а также переносить срок платежей и снижать плату по ним до 50% на срок до 1 года.