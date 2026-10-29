74% онлайн-учащихся развивают навыки для текущей профессии

В 2026 году 74% россиян, проходивших онлайн-обучение за последний год, преследовали хотя бы одну цель, связанную с развитием в текущей профессии. Годом ранее таких респондентов было 56%. При выборе программы 54% опрошенных ориентируются прежде всего на стоимость. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании образовательной компании «Нетология». Sostav ознакомился с результатами опроса.

Как выбирают онлайн-обучение

Более половины респондентов (52%) самостоятельно ищут обучение по интересующему направлению. Еще 27% сначала узнают о программе из рекламы, от знакомых или других источников, а затем принимают решение об обучении. В 16% случаев программу предлагает работодатель.

Помимо стоимости, при выборе курса респонденты учитывают гибкий график и возможность учиться в своем темпе (50%), соответствие содержания программы потребностям (47%), документ об окончании (45%), возможность учиться онлайн (43%), практическую направленность (37%) и квалификацию преподавателей (36%).

Об исследовании В опросе приняли участие 2,7 тыс. жителей России в возрасте от 20 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Исследование проведено в августе 2026 года методом онлайн-опроса на панели ОнИн. Выборка квотировалась по полу, возрасту и страте в соответствии с данными Росстата. Для анализа динамики использовались данные аналогичных онлайн-опросов 2024−2025 годов: август 2024 года — 2502 респондента, август 2025 года — 2,5 тыс. респондентов.

Спрос на онлайн-образование растет

Об онлайн-образовании знают 99% опрошенных. Доля тех, кто хотя бы раз учился в таком формате, за год увеличилась с 64% до 68%.

В ближайшие 12 месяцев онлайн-обучение планируют 60% респондентов против 58% в 2025 году и 54% в 2024-м. Из тех, кто собирается учиться, 47% уже имеют опыт онлайн-обучения и намерены продолжить, а 53% хотят попробовать этот формат впервые.

Средние расходы на онлайн-обучение среди тех, кто оплачивал его самостоятельно, составили 41 754 рубля — на 9 563 рубля больше, чем в 2025 году, когда показатель равнялся 32 191 рублю. В новом году респонденты готовы потратить на обучение в среднем 67 236 рублей.

Для чего учатся онлайн

В 2026 году 39% опрошенных, учившихся онлайн за последний год, хотели получить или развить знания и навыки для текущей работы. Еще 24% проходили обучение, чтобы следить за изменениями в своей сфере, а 23% — чтобы усилить резюме или портфолио. Повышение в своей компании было целью для 19%, смена места работы без изменения профессии или специальности — для 15%.

При этом 20% респондентов учились, чтобы освоить новую профессию и найти работу в этой сфере. Столько же рассчитывали получить возможность дополнительной подработки или фриланса.

Другие цели включали саморазвитие и хобби (34%), запуск или развитие собственного дела (7%), обязательное корпоративное обучение или повышение квалификации (15%).

Кто учится онлайн

Среди проходивших онлайн-обучение за последний год 63% составляют женщины. Половина респондентов (50%) — люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Самая многочисленная профессиональная группа — специалисты (33%). Неработающие респонденты, включая студентов, пенсионеров, родителей в декрете и безработных, составляют 18%, фрилансеры и самозанятые — 15%, руководители среднего звена — 11%. Высшее образование есть у 74% тех, кто учился онлайн за последний год.

В крупных городах живут 54% онлайн-учащихся: 20% — в Москве, 34% — в других городах-миллионниках. Чаще всего за последний год платное онлайн-обучение проходили жители Санкт-Петербурга (26%). В Москве доля таких респондентов составила 22%.

В ближайшие 12 месяцев учиться онлайн планируют 67% жителей Москвы и 65% жителей Санкт-Петербурга.