74% инфлюенсеров не планируют добавлять блогерские коды ОКВЭД

74% опрошенных российских блогеров не намерены регистрировать новые коды ОКВЭД. Только 21% респондентов обновили свои регистрационные данные или планируют сделать это в ближайшие недели. 5% инфлюенсеров не слышали о нововведениях. Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства Social Stars и банка для бизнеса «Бланк». Отчет есть в распоряжении Sostav.

С 1 мая блогеры получили два кода ОКВЭД:

73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» — для инфлюенсеров, которые зарабатывают на рекламе;

70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети» — для блогеров, которые ведут страницы, но не размещают рекламу.

Если блогеры не обновят свои регистрационные данные, добавив нужные коды, это может привести к риску дополнительных налоговых проверок, утрате права на определенные налоговые льготы и специальные режимы налогообложения, а также к невозможности участвовать в системе госзакупок и штрафу до 10 тыс. руб.

До введения специальных кодов блогеры использовали различные маркеры, соответствующие их деятельности. Наиболее распространенными были 73.11 («Деятельность рекламных агентств»), 59.11 («Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ»), 63.11 («Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность»), 73.12 («Представление в средствах массовой информации»).

Среди причин отказа от регистрации новых кодов ОКВЭД респонденты назвали нежелание тратить время на бюрократию (70%), стремление избежать внимания со стороны налоговых и других контролирующих органов (68%), а также отсутствие понимания, зачем добавлять новые коды и что это принесет (58%). Некоторые инфлюенсеры отмечали, что официальная регистрация может ограничить их гибкость в сотрудничестве с брендами и рекламными агентствами (21%).

Елена Лебедева, руководитель продуктов в банке для бизнеса «Бланк»: По нашим данным, блогеры не планируют регистрировать новые коды, поскольку не понимают, зачем это делать. Многим новые ОКВЭДы кажутся излишними, ведь уже есть коды, маркирующие деятельность рекламных агентств и медиа, которые блогеры продолжат использовать. Возможно, новые коды будут актуальны для тех, кому только предстоит регистрация. Однако уже зарегистрированные блогеры не сменят старые ОКВЭДы.

На вопрос «Что для вас лично значит внедрение новых ОКВЭДов для деятельности блогеров?» около 75% опрошенных ответили «ничего». Большинство из них заявили, что планируют оставить в качестве основного код 73.11 («Деятельность рекламных агентств»). На вопрос «Изменилась ли ваша деятельность (содержание, формат, способы монетизации) после введения новых ОКВЭДов?» 80% блогеров ответили отрицательно.

При этом на вопрос «Как вы оцениваете роль информации, предоставленной госорганами, в понимании и применении новых ОКВЭДов?» 60% респондентов ответили, что сведения оказались недостаточными и расплывчатыми.

Около 56% опрошенных считают, что введенные коды ОКВЭД не отражают разнообразие направлений блогинга.

Максим Петренчук, сооснователь и креативный директор коммуникационного агентства Social Stars: Мне новые коды кажутся избыточными. В правовом поле уже существуют медиа и рекламные агентства, к которым, как мне кажется, и стоит относить блогеров. Если мы действительно хотим называть вещи своими именами, то инфлюенсерам надо отводить социальную роль и интегрировать их в общество.

Для добавления новых кодов в регистрационные данные нужно подать заявление на изменение сведений в ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или ЕГРЮЛ (для юридических лиц), указав актуальные коды. Сделать это можно на сайте ФНС, «Госуслугах» или в «Личном кабинете налогоплательщика», а также при личном визите в регистрирующий орган.

Блогеры, получившие новые коды, отметили, что процедура заняла не больше трех дней. После внесения изменений опрошенные не столкнулись с трудностями ни с банками, ни с налоговой. О последствиях внесения конкретного кода ОКВЭД блогеры не смогли рассказать. 100% из тех, кто успел зарегистрировать новые коды, сделали это с помощью бухгалтеров.

Саша Спилберг, блогер: Для меня основная трудность в том, что я действительно не понимаю сути нововведений, поскольку я не бухгалтер и не юрист. Я обязательно проконсультируюсь со своими специалистами, чтобы принять взвешенное решение.

Михаил Медалин, блогер: Конечно, я еще проконсультируюсь со своим юристом, но пока добавление новых ОКВЭДов кажется мне бессмысленным. Бумажки и бюрократия отнимают много времени и сил, но какой в этом толк? Пока с введением новых кодов ничего в моей работе не изменилось. Возможно, если новые правила коснутся меня, я займусь регистрацией. Но пока это меня никак не ограничивает.

35% опрошенных не знают о мерах господдержки для предпринимателей, которые зарегистрировали новые коды ОКВЭД по блогингу. 65% слышали об этом, но не встречали данных о конкретных мерах поддержки и о том, как их можно получить. 72% респондентов хотели бы знать о своих возможностях больше — вероятно, это стало бы мотивацией для регистрации новых кодов.

Николай Соболев, блогер: Всем нравятся льготы и скидки. Я думаю, что если бы блогерам подробно рассказали о том, какие преимущества они получат от регистрации новых ОКВЭДов, в реестры выстроилась бы очередь. Пока мы только знаем, что без регистрации повысится внимание к твоим налогам. Но к этому за последние годы с их громкими делами все уже давно привыкли.

В опросе участвовали 580 блогеров с аудиторией от 100 тыс. до 10 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что россияне воспринимают рекламу у блогеров как часть развлекательного контента. Опрошенные признались, что реклама стала меньше их раздражать.