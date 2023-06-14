71% россиян отдают предпочтение локальным брендам

Россияне всё чаще стали переходить на менее известные, но доступные по цене бренды. Такая тенденция наблюдается в сегменте парфюмерии, косметики и спортивной одежды. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Б1.

Так, 71% россиян стали отдавать ещё большее предпочтение локальным маркам, в то время как год назад их было 69%. От товаров известных парфюмерных брендов, заявивших об уходе с российского рынка, готовы отказаться 17% опрошенных, в то время как прошлой осенью — 11%, от спортивной обуви — 11% и 6% соответственно.

Если прошлой осенью 51% респондентов ожидали сокращения ассортимента всех линеек товаров, то весной этого года так ответили 37%. В этом году на 9 процентных пунктов, до 46% выросло число тех, кто уверен, что особых изменений в ассортименте и доступности продукции не произойдет.

45% опрошенных покупают товары ушедших из страны сетей за счет параллельного импорта. 24% респондентов отметили, что сейчас приходится платить за такие товары на 10% дороже, чем раньше, 13% заметили рост цен более чем на 20%.

По словам гендиректора универмагов Trend Island Николая Константинова, сейчас покупатели целенаправленно покупают одежду локальных брендов. В сегменте парфюмерии и косметики потребители также переключились на менее известные марки, в том числе локальные. Например, в «Л'Этуаль» ожидают, что по итогам этого года выручка сети от продажи российских брендов превысит прошлогодний показатель в 2,5 раза.