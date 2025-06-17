59% россиян знают о телемедицине

Шесть из десяти россиян знают о возможности получить консультацию врача, не выходя из дома. Однако знания о телемедицине скорее поверхностные, следует из данных ВЦИОМ.

За пять лет охват пользователей телемедицины увеличился почти втрое. Дистанционные консультации с врачами «посещал» примерно каждый пятый россиянин. Растет как реальный спрос на телемедицинские консультации, так и потенциальная готовность воспользоваться ими в будущем.

Интересно отметить что те, кто лично попробовал услугу, в большинстве случаев воспользуются ей вновь.

Телефон по-прежнему остается наиболее востребованным каналом связи со специалистом. Онлайн-консультации уверенно завоевывают аудиторию, при этом повышая доверие к телемедицине.

Дополнительные требования предъявляются и к пациентам: наличие доступа к интернету и владение ПК или смартфоном. Это создает барьеры для многих, кто холел бы стать клиентами телемедецины — представителям старших поколений и жителям сельской местности.

Напомним, рынок медицинских технологий в России вырос в 2024 году на 18% по сравнению с 2023 годом. Совокупно 75 крупнейших представителей отрасли в прошлом году заработали 56,8 млрд руб.