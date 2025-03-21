Рынок медицинских технологий в России вырос на 18%

Рынок медицинских технологий в России вырос в 2024 году на 18% по сравнению с 2023 годом. Совокупно 75 крупнейших представителей отрасли в прошлом году заработали 56,8 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Smart Rating.

Из этой суммы на выручку топ-10 крупнейших компаний пришлось 5,7 млрд руб., что составляет более 10% от выручки всех участников рейтинга.

Среди сегментов деятельности больше всего выросла сфера исследований (+43%). На втором месте — устройства (+36%), на третьем — телемедицина (+35%), на четвертом — онлайн-обучение (+16%). Рынок разработки ПО продемонстрировал отрицательную динамику, упав в выручке на 1%.

Эксперты пояснили, что сфера исследований увеличилась в соответствии с глобальным трендом на увеличение заботы о здоровье и роста спроса на лабораторные исследования. В сегменте устройств наибольшую динамику роста продемонстрировали производители протезов.

В качестве факторов, замедляющих прогресс, отмечается отсутствие в штатах специалистов по технологиям и ИИ, а также консерватизм медперсонала в отношении внедрения новых решений в работу.

Осенью прошлого года «Яндекс» продал бизнес-направление телемедицины под брендом «Яндекс Здоровье» компании Genotek. Для «Яндекса» направление телемедицины было экспериментальным, сообщили в IT-компании.