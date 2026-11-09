56% россиян не хотят видеть рекламу

56% опрошенных не хотят видеть рекламу вовсе, а почти половина считает, что в будущем поиск товаров и услуг возьмут на себя алгоритмы. Такие данные содержатся в исследовании PR News & Rambler, поступившем в Sostav.

Ценность рекламы постепенно смещается от заметности к уместности. Так, 56% россиян не хотят видеть рекламные сообщения и ожидают, что бренды будут взаимодействовать с ними ненавязчиво. Еще 12% респондентов считают, что реклама должна быть полезной и учитывать потребности аудитории, 10% — за честную и человечную рекламу.

Меняется и представление потребителей о том, как они будут выбирать товары и услуги. Почти половина участников исследования (46%) полагает, что в будущем людям придется меньше искать информацию самостоятельно: подходящие предложения будут заранее подбирать сервисы и алгоритмы. Таким образом, привычная модель, при которой потребитель самостоятельно изучает рынок и реагирует на рекламные сообщения, может постепенно уступать место рекомендациям.

Главным источником информации о товарах и услугах, по мнению респондентов, станут ИИ-помощники и специализированные поисковые среды — их выбрали 32% опрошенных. Менее 10% назвали маркетплейсы, сайты магазинов и рекомендации знакомых. Еще менее популярны оказались отзывы и рейтинги, социальные сети и блогеры. А традиционная реклама брендов получила только 1%.

Аналитики отмечают, что для рекламного рынка такие ожидания означают возможное изменение принципов взаимодействия с аудиторией. Брендам придется конкурировать не только за внимание пользователя, но и за присутствие в рекомендательных алгоритмах, доверие потребителей и релевантность своих предложений.

При этом результаты исследования отражают ожидания респондентов, а не гарантированный сценарий развития рынка: насколько быстро изменится рекламная модель, будет зависеть в том числе от развития ИИ-сервисов и готовности пользователей делегировать им выбор.

Ранее сообщалось, что зрители готовы смотреть 8,7 минуты рекламы за час прямого эфира.