5 трендов веб-дизайна на 2025 год

В стремлении создать уникальные решения, которые удерживают внимание пользователей, дизайнеры всегда ищут свежие подходы и экспериментируют с визуальными элементами. Некоторые из этих приемов становятся популярными и формируют новые тренды в индустрии. Дизайнеры Demis Group проанализировали актуальные тенденции в дизайне интерфейсов и рассказали Sostav, какие из них помогут выделить ваш проект на фоне конкурентов.

Бенто-дизайн (он же карточный или блочный дизайн)

Отличительная особенность данного стиля — четкое деление контента на блоки. Сам термин пришел к нам из Японии. Идея тесно связана с бенто-коробочками для обеда, которые японцы берут с собой на работу, учебу или в поездку, где каждое блюдо лежит в своем отсеке.

Этот стиль также часто называют метро-дизайном с отсылкой к Metro UI от Microsoft. Популярность же он приобрел после того, как его стала использовать компания Apple.

Особенности бенто-дизайна:

функциональность;

универсальность;

доступность;

использование простых форм;

чистый интерфейс.

Для каких тематик подходит: он применим практически к любым направлениям, но чаще всего встречается в дизайне банковской и диджитал сферы, новостных блогах или интернет-магазинах.

Исаков Роман, дизайнер Demis Group: Этот стиль, в первую очередь, любят за универсальность. Считаю, что тренд на бенто-дизайн продержится еще долго. Хотя бы потому, что его применяет компания Apple в своих интерфейсах, а они очень сильно влияют на индустрию в целом.

Кастомные шрифты и крупная типографика

Отличительная особенность данного стиля — использование крупного текста в качестве основного элемента дизайна. Чтобы дизайн не был скучным, используются кастомные акцидентные шрифты, предназначенные для расстановки акцентов и привлечения внимания пользователей. А чтобы сделать дизайн еще более интересным, очень часто, используя данный стиль, добавляют нестандартную сетку. Так, с помощью простых приемов можно создать уникальный, запоминающийся дизайн.

Особенности данного стиля:

адаптивность;

уникальность;

визуальная иерархия.

Для каких тематик подходит: для новостных сайтов, образовательных платформ, личных блогов, различных диджитал-услуг, в том числе маркетинговых агентств.

Не стоит использовать для продуктовых тематик, где в центре внимания должен быть продукт. При использовании данного стиля он уйдет на второй план.

Анисимов Александр, дизайнер Demis Group: Мне нравится крупная типографика в веб-дизайне по нескольким причинам. Во-первых, она сразу привлекает внимание. Когда я захожу на сайт, большие заголовки сразу же бросаются в глаза, и я понимаю, о чем идет речь. Это помогает быстро ориентироваться в информации. Во-вторых, крупные шрифты делают текст легко читаемым, особенно на мобильных устройствах. Я не люблю, когда приходится напрягать глаза, чтобы разобрать мелкий шрифт. Крупные буквы выглядят более стильно и современно. Также крупная типографика создает атмосферу — передает настроение и эмоции, делая сайт более привлекательным, помогает создать чистый и минималистичный дизайн. На таких сайтах меньше лишних деталей, и это делает их более удобными для восприятия.

Использование ИИ для создания графических материалов

Существует множество различных нейросетей, которые помогают создавать изображения по текстовому описанию. Можно не выпрашивать фото у заказчиков, перестать искать на стоках подходящий контент, а легко и непринужденно сделать свой собственный. За что дизайнеры любят ИИ, так это за скорость получения изображения и возможность применять различные художественные стили.

Особенности данного стиля:

большие возможности для творчества и креатива;

быстрота результата;

уникальность.

Для каких тематик подходит: для различных цифровых услуг, маркетинга, медиа, сферы образования, психологии. Частично ИИ можно задействовать и в продуктовых сферах благодаря возможности вписывать объекты в уникальные фоны с помощью генераций.

Шигина Оксана, дизайнер Demis Group: Этот тренд открывает новые горизонты для творчества и позволяет дизайнерам сосредоточиться на более стратегических и креативных задачах. Использование ИИ значительно ускоряет процесс создания графики, дает возможность легко экспериментировать со стилями и обеспечивает высокое качество визуальных материалов. Легко создать фото для самого необычного продукта и отстроиться от конкурентов.

Сюреализм

Данный тренд вытекает из предыдущего. Возможности ИИ позволяют в короткие сроки создавать креативные изображения. Привычные фото уже не привлекают внимание, поэтому дизайнеры активно используют приемы сюрреализма. В основе сюрреализма лежит объединение сна и реальности.

Особенности данного стиля:

скорость создания визуала;

индивидуальность;

большие возможности для творчества;

привлечение внимания.

Для каких тематик подходит: для цифровых нематериальных продуктов и услуг. Однако в ограниченных порциях можно внедрять данный стиль и в продуктовые тематики, добавляя уникальные эффекты, помещая продукт в непривычную среду, — все это будет вызывать интерес аудитории.

Дроздова Виктория, дизайнер Demis Group: Сюрреализм использует нестандартные визуальные решения, которые могут обеспечить запоминаемость и вызвать определённые эмоции. Он идеально подходит для выражения индивидуальности и создания запоминающегося визуального опыта. Именно поэтому он, на мой взгляд, еще долго будет оставаться актуальным.

Необрутализм

Тренд уже давно распространяется на рынке, при этом приобретая различные модификации. Основная составляющая — яркие цвета, грубые четкие тени, хаотичность. Выражая стиль одним словом, первой ассоциацией приходит грубость. Свои истоки он берет из дизайна первых интерфейсов. Мы прогнозируем, что данный стиль будет постоянно модифицироваться, но останется в трендах на 2025 год.

Особенности данного стиля:

уникальность;

возможность акцентирования;

минимализм информации;

крупные объекты;

нестандартная сетка.

Для каких тематик подходит: для художников, архитекторов, дизайнеров, промышленных направлений, музеев и театров, мужских атрибутов. При этом стиль легко адаптируется, поэтому может не ограничиваться тематиками, если будут грамотно подобраны составляющие стиля.

Левченко Евгения, дизайнер Demis Group: Думаю, брутализм останется популярным в 2025 году. За последний год тенденции к «бунту», «выделению из толпы», «намеренной грубости» только усилилась. Большинство трендов в последнее время были мягкими (нейтральные цвета, обтекаемые формы). Брутализм же предлагает сильную визуальную индивидуальность. Для некоторых сфер он еще остается новинкой и чем-то необычным. Предполагаю, будет развитие стиля дальше или, возможно, смешение с другими направлениями. Брутализм отсылает к ранним дням интернета, когда дизайн был скорее функциональным, чем декоративным. Такой подход вызывает ностальгию и формирует ощущение «честности» в дизайне, что актуально в контексте растущей потребности пользователей в подлинности, искренности, снятии «фильтров». А также этот стиль отвечает запросам поколения, уставшего от полировки и идеализированного контента.

Технологии и тренды — это лишь инструменты. Главная цель — создавать интуитивно понятные, удобные и приятные для использования веб-сайты. Помните об этом, когда будете работать над следующим проектом. Дизайн, который ставит пользователя в центр, всегда будет актуален, независимо от быстро меняющихся трендов. Создавайте не просто сайты, создавайте опыт, который запомнится.