5 трендов в интерактивной рекламе в 2025 году

Кастомные рекламные креативы, интеграция AI, развитие интерактивных форматов для Smart TV и Web, а также новые аналитические инструменты — все это трансформирует диджитал-рынок и открывает брендам новые возможности, чтобы привлечь и удержать внимание аудитории. 19 марта getads — мультипродуктовый разработчик рекламных технологий — провел вебинар, где поделился десятилетним опытом работы с интерактивной рекламой и рассказал, какие тенденции будут определять отрасль в ближайшие годы. CEO и сооснователь компании Андрей Григорьев специально для Sostav выделил 5 ключевых трендов.

Интерактивная реклама вытесняет классический видеоконтент

Современная аудитория быстро теряет интерес к стандартной видеорекламе — привычные форматы уже не удерживают внимание так, как раньше. Интерактивные механики — кликабельные кнопки, продуктовые карусели, квизы, встроенные мини-игры — превращают пассивный просмотр в активное взаимодействие.

Наши исследования показывают, что пользователи, активировавшие интерактивные элементы, взаимодействуют с брендом на 112% дольше, а средний CTR превышает 1,5%. Исследования Innovid и Roundel Media Designed by Target подтверждают эту тенденцию: вовлеченность у традиционной видеорекламы составляет всего 0,25%, тогда как у интерактивной — 0,6%.



Кроме того, 59% зрителей держат телефон в руках во время просмотра ТВ, а 60% сразу ищут товары в интернете. Интерактивная реклама сокращает этот путь, предоставляя нужную информацию прямо в контенте. Это мощный инструмент перформанс-маркетинга.

Интерактивы будут еще лучше окупаться

Интерактивная реклама уже показывает хорошие финансовые результаты. Например, в рекламной кампании одного из производителей бытовой техники при использовании интерактива CTR увеличился на 72%. Средняя наценка на интерактивные форматы составляет около 25%, но прирост эффективности может достигать 150%, что делает такие кампании выгодными даже при более высокой стоимости размещения. Я предполагаю, что с развитием технологий и привлечением AI для производства интерактивов затраты на производство снизятся, а окупаемость станет еще выше.

Игровые механики в рекламе

Игровые механики обеспечивают высокий уровень вовлеченности. Так, сеть магазинов «Дикси» запустила интерактивную кампанию с коллекционными фигурками «Треснутые». Поверх рекламного ролика появлялась интерактивная плашка, предлагающая пользователям сыграть в игру: собрать всех «Треснутых» — фирменные фигурки сети, которые раздавались за покупки. После завершения игры зрителей перенаправляли на страницу акции с предложением участвовать в розыгрыше призов. В результате 93% участников активно взаимодействовали с рекламой, а 2,5% перешли на посадочную страницу акции. Подобные цифры точно будут мотивировать рекламодателей, которые только пробуют интерактивы в своих кампаниях, больше задумываться над геймифицировнными креативами.

Развитие кастомных рекламных форматов

Кастомные решения, адаптированные под конкретные задачи рекламодателей, уже используют крупные бренды. Так, «Билайн» запускал интерактивную рекламу, в которой Сергей Светлаков взаимодействовал со зрителями, предлагая им выбрать развитие сюжета. В результате пользователи не воспринимали это как рекламу. Они буквально втягивались в процесс, взаимодействовали с роликом, ожидая продолжения — будь то новый сюжетный поворот или игровая механика. Это был микс видео в видео, где зритель становился участником истории.

Конечно, такой подход требует сложного продакшна, но технологии идут вперед. Сейчас, благодаря нейросетям, можно автоматически генерировать различные сценарные развилки, и я надеюсь, что подобных интерактивов в будущем станет больше.

Новая аналитика интерактивных кампаний

Раньше маркетологи ориентировались на просмотры и клики, но теперь аналитика стала глубже. Мы можем анализировать телеметрию, определять, какие элементы ролика активировались, и фиксировать, на каких моментах зрители задерживаются дольше всего. Такие решения позволяют адаптировать рекламу — включая форматы и концепции интерактивов — под реальные интересы пользователей, основываясь на собранных данных. Продвинутая аналитика, несомненно, будет играть ключевую роль в формировании успешных интерактивных рекламных кампаний в обозримом будущем.

В вебинаре в лектории Sostav еще больше полезного материала: форматы интерактивов, когда их применять, особенности Shoppable Ads, отличия интерактивов на Web от Smart TV, где их запустить, и лайфхаки для повышения эффективности.