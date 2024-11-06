По данным Mediascope, 1 ноября в эфире телеканала РЕН ТВ 5,9 млн человек посмотрело премьеру документально-игрового фильма «Александр Третий». Количество уникальных зрителей проекта в «VK Видео», где в тот же день состоялась онлайн-премьера, за первые выходные превысило 3,2 млн человек. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе телеканала.

При этом «Александр Третий» возглавил топ проектов РЕН ТВ, выходивших в «VK Видео» начиная с августа этого года, по количеству отметок «нравится» — 4,4 тыс. и числу репостов — 4 тыс.

Данные по аудитории фильма «Александр Третий» демонстрируют стабильно растущий интерес зрителя к качественной документалистике в целом. Согласно результатам недавнего исследования агентства Wanta Group, почти 40% российских зрителей ждут от документалистов историй о выдающихся людях, причем преимущественно о тех, кто значим для истории и культуры. При этом аудиторию мало интересуют фильмы об экономике, социальных проблемах и образовании.

Созданный в жанре игровой документалистики, проект рассказывает о многослойной фигуре предпоследнего российского императора.

«У России есть только два союзника — ее армия и флот!» —эта фраза, сказанная Александром Третьим, сегодня вновь актуальна, но много лет об этом императоре практически не вспоминали. Кто и почему решил вымарать его имя из истории нашей страны? И кем для России на самом деле был Александр-миротворец? Об этом в фильме «Александр Третий» рассказывают российские историки и актер Михаил Горевой, ставший ведущим цикла.

Фильм «Александр Третий» открывает цикл «Великие», в рамках которого планируется выпустить 20 фильмов.