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29.11.2024 в 06:50

40% россиян считают ТВ основным источником региональных новостей

При этом треть респондентов просматривают госпаблики

40% россиян назвали телевидение основным источником информации о событиях в своем регионе. При этом треть опрошенных заявили, что читают страницы органов власти и государственных учреждений в социальных сетях и мессенджерах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, телевидение возглавило рейтинг основных источников информации. Следом идут различные интернет-источники: новостные, аналитические сайты (32%), социальные сети, блоги (30%) и негосударственные каналы, группы в мессенджерах (30%). Замыкают рейтинг газеты и радио (по 9%).

Страницы органов власти и госучреждений в соцсетях и мессенджерах постоянно читает 10% россиян. 33% заявили, что просматривали их за последнюю неделю-две. Госпаблики имеют ряд преимуществ, привлекающих аудиторию. Так, например, в отличие от неофициальных интернет-источников, там нет фишинговых и мошеннических публикаций, что делает их безопасным и надежным ресурсом.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России действует закон об обязанности госорганов создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию.

госпаблики
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