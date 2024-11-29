40% россиян считают ТВ основным источником региональных новостей

40% россиян назвали телевидение основным источником информации о событиях в своем регионе. При этом треть опрошенных заявили, что читают страницы органов власти и государственных учреждений в социальных сетях и мессенджерах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, телевидение возглавило рейтинг основных источников информации. Следом идут различные интернет-источники: новостные, аналитические сайты (32%), социальные сети, блоги (30%) и негосударственные каналы, группы в мессенджерах (30%). Замыкают рейтинг газеты и радио (по 9%).

Страницы органов власти и госучреждений в соцсетях и мессенджерах постоянно читает 10% россиян. 33% заявили, что просматривали их за последнюю неделю-две. Госпаблики имеют ряд преимуществ, привлекающих аудиторию. Так, например, в отличие от неофициальных интернет-источников, там нет фишинговых и мошеннических публикаций, что делает их безопасным и надежным ресурсом.

Напомним, с 1 декабря 2022 года в России действует закон об обязанности госорганов создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию.