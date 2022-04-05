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05.04.2022 в 13:35

IT-комитет Госдумы поддержал законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Ведение пабликов наладит прямую коммуникацию граждан с властью

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязанности госорганов создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Александра Хинштейна, являющегося автором инициативы.

По его словам, это нужно для того, чтобы «людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального».

Также в закон «Об информации» предлагается ввести понятие «официальная страница» госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации, отмечает издание.

«Нужно сказать, что в вопросе задействования интернета для общения государства и общества Россия выступает трендсеттером», — подчеркнул Хинштейн. По его данным, число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн.

Минцифры разработает на базе портала госуслуг функционал для госорганов и организаций, обеспечивающий возможность автоматизированного управления страницами в соцсетях, говорится в пояснительных материалах министерства.

Ранее в Госдуме заявили, что намерены провести масштабное обновление своей IT-системы. Сейчас там ищут подрядчика «по доработке и развитию специального программного обеспечения интернет-ресурса». Стоимость работ составит 2 млн руб.

Александр Хинштейн Госдума РФ IT-комитет
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