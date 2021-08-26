32 августа: рекламная кампания «Фоксфорда» избавляет от страха перед школой

Онлайн-школа «Фоксфорд» запустила федеральную рекламную кампанию, чтобы поддержать детей, родителей и учителей перед стартом нового учебного года. За креатив отвечало агентство Blacklight , за производство роликов — видеопродакшн Cult. Участники проекта поделились с Sostav рассказом о том, как родилась концепция, снимался ролик и какой продукт получился в итоге у креативной команды.

По данным исследования «Фоксфорда», которое компания провела перед запуском бесплатных курсов «Снова в школу», самый серьезный стресс перед началом учебы — у младшеклассников. Его испытывают 78% детей в возрасте 6−9 лет. Родители переживают не меньше школьников: 79% взрослых респондентов признались, что нервничают перед началом учебного года. Разумеется, переживают и другие школьники: около 65% учеников сказали, что испытывают стресс перед 1 сентября. И родителям, и детям самой сложной кажется задача восстановления школьного режима после летних каникул.

Именно идея преодоления страха перед школьными буднями легла в основу креативной концепции рекламного ролика, которую предложило агентство Blacklight. В видео дети изо всех сил хотят продлить лето, а мама пытается не утонуть в сообщениях из родительских чатов и делах перед новым учебным годом. Курсы «Фоксфорда» помогают им справиться с этим. Для точной передачи идеи в ролике использовали несколько решений по цветокоррекции. От теплого лампового света во время соприкосновения с продуктом до мрачной атмосферы в начале видео.

Диана Змиенко, директор по маркетингу «Фоксфорда»: Мы, в «Фоксфорде», всегда стараемся запускать продукты, которые не просто решают проблемы пользователей, но предупреждают их. Именно этот подход нашел отражение в рекламной кампании. Наша задача — показать аудитории, что с нами пользователь начинает учебный год легче, в комфортном и спокойном режиме. Хотелось подчеркнуть, что мы понимаем детей и родителей и их запрос на эффективные, но не слишком сложные продукты. Для этого мы вместе с Blacklight создали яркий, но при этом понятный креатив, в хорошем смысле простой. Концепцию «Снова в школу с удовольствием» мы используем не только в ТВ-формате — это интегрированная маркетинговая кампания в ключевых для нас регионах.

Виктория Черничкина, креативный продюсер агентства Blacklight: «Фоксфорд» предлагает отличные образовательные продукты, с которыми современным деткам и родителям очень повезло. Мы сами, пока придумывали концепт, не раз обсуждали, как бы иначе могли переживать свой — зачастую очень стрессовый — школьный опыт, если бы в нашем детстве был «Фоксфорд». Поэтому именно для этого бренда нам хотелось придумать эмоциональную, красивую и интеллигентную историю. И все сложилось: мнение клиента и видение режиссера Жени Никитина полностью совпали. А дальше — две недели супержарких дней и ночей, куча совместных штормингов и настоящий шторм в съемочный день. И вот наконец наш совместный «ребенок» идет в «школу».

Евгений Никитин, режиссер-постановщик: Дети, растущие в современном мире, почему-то до сих пор обязаны ходить в обычную школу советского типа с несколько устаревшим образовательным подходом. Почему — вопрос, конечно, риторический. Появление онлайн-платформ для образования — это возвращение ребенка в понятную и знакомую онлайн-среду, в которой свобода, уважение к личности и интерес к учебе идут рука об руку. Так что я очень рад, что внес свой небольшой вклад в популяризацию курсов «Фоксфорда». Я верю, что участники курсов — именно те люди, которые сделают нашу жизнь лучше.

Состав творческой группы:

Онлайн-школа «Фоксфорд» (клиент):

Диана Змиенко — директор по маркетингу

Дмитрий Плеханов — директор по развитию

Евгения Шленова — руководитель отдела бренд-коммуникаций

Тимофей Мосолов — старший креативный продюсер

Владимир Ивашкин — руководитель отдела видеопродакшена

Юлия Талецкая — главный редактор

Мария Бойцова — продюсер



Blacklight (агентство):

Ольга Такоева — руководитель креативной группы

Виктория Черничкина — креативный продюсер



Cult (продакшн):

Евгений Никитин — режиссер-постановщик

Анатолий Трофимов — оператор-постановщик

Светлана Штаф — второй режиссер

Дарья Телегина — художник-постановщик

Александр Тонких — художник по реквизиту

Александра Агапова — стилист

Анастасия Сабадаш — продюсер

Ксения Ховальт — ассистент продюсера

Александр Корытов — кастинг-директор

Евгений Чернышев — режиссер монтажа

Андрей Бушмин — цветокорректор

Олег Карпачев — композитор

Илья Плотников — графический дизайнер

Дан Косичкин — саунд-дизайнер