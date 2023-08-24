Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Rambler&Co
Altcraft Platform
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.08.2023 в 06:50

30 региональных торговых сетей согласились ограничить наценки

Они не превысят 5% на социально значимые товары

Около 30 региональных торговых сетей из 25 субъектов РФ решили добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве уточнили, что ритейлеры «приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров». К ним относятся, например, хлеб, молоко, яйца, бананы, сыр, детское питание, зубная паста и туалетная бумага.

Такая мера позволит повысить доступность товаров для россиян. Ведомство в свою очередь проследит за тем, как торговые сети будут ограничивать цены.

Ранее ряд федеральных сетей уже ввели и держат систему добровольного ограничения наценки. Это касается 5%-ной наценки на отдельные позиции четырёх категорий продуктов (молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия). Это товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

наценки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.