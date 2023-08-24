30 региональных торговых сетей согласились ограничить наценки

Около 30 региональных торговых сетей из 25 субъектов РФ решили добровольно ограничить наценки на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве уточнили, что ритейлеры «приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров». К ним относятся, например, хлеб, молоко, яйца, бананы, сыр, детское питание, зубная паста и туалетная бумага.

Такая мера позволит повысить доступность товаров для россиян. Ведомство в свою очередь проследит за тем, как торговые сети будут ограничивать цены.

Ранее ряд федеральных сетей уже ввели и держат систему добровольного ограничения наценки. Это касается 5%-ной наценки на отдельные позиции четырёх категорий продуктов (молочная продукция, сахар, овощи «борщевого набора», хлеб и хлебобулочные изделия). Это товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.