3 причины начать инвестировать в киберспорт

Исследования показывают, что индустрия киберспорта активно развивается: растет аудитория, интерес к играм и, конечно, инвестиции в этот сегмент. Мировой рынок киберспорта, по данным PwС, составил $775 млн в 2018 году. Эксперты Nielsen Sports выяснили, почему инвестировать в киберспорт сейчас супервыгодно.

1. Быстрорастущий рынок

Рынок киберспорта стремительно растет. Согласно отчету Nielsen Sports, аудитория киберспорта в России в 2019 году перешагнула отметку в 12 млн человек при среднегодовом росте около 20%. Таких показателей нет ни у одного другого вида спорта. Безусловно, это привлекает рекламодателей.

Специфика размещения рекламы в компьютерных играх такова, что 95% экрана занимает сама игра. Это затрудняет интеграцию рекламы. Если в традиционных видах спорта рекламу можно разместить на бортах полей или экипировке игроков, то в компьютерных играх такой трюк не пройдет. Это способствует изобретению новых, более интересных и креативных способов продвижения через киберспортивные каналы. Так, например, McDonald’s разместил в Копенгагене рекламные баннеры с фразами из игры Counter-Strike. Над гамбургером было написано «Eco Round», над комбо-набором — «Full buy». Киберспортивные фанаты сразу же уловили отсылки к любимой игре и пришли в восторг от подобной акции.

2. Перспективная аудитория

Киберспорт — лидер среди всех спортивных активностей по показателям вовлеченности. Исследования Nielsen показали, что 90% болельщиков играют сами. Это связано с тем, что ядро аудитории — молодые люди. Взрослые поклонники классического спорта (футбола, хоккея, биатлона) скорее относятся к «диванным болельщикам». В киберспорте все наоборот: аудитория активно вовлечена в проект игры. У киберспортсменов есть собственное мнение насчет команд и клубов, они следят за последними трендами и обращают внимание на спонсоров. Для них важно, какие марки выбирают спортсмены, так как их мнение достаточно авторитетно и воспринимается как личная рекомендация.

Молодость аудитории зачастую воспринимается как причина, по которой многие спонсоры с осторожностью относятся к инвестициям в киберспоривный сегмент, однако это не совсем так. Аудитория растет и развивается вместе с индустрией. Интересным примером, демонстрирующим это, является одна из акций Gillette. Она была ориентирована на киберболельщиков-подростков, которым предстоит впервые выбрать бренд для бритья. На мероприятии «Can You Beat an Esports Champion?» бренд Gillette представил уникальные ручки бритвы, напечатанные на 3D-принтере. В 45-минутной очереди стояли не только молодые, но и достаточно взрослые посетители мероприятия. Путем проведения подобных акций, компаниям удается установить мощную эмоциональную связь с потенциальным потребителем, который в будущем скорее всего отдаст предпочтение данному бренду.

3. Возможность выхода на смежные рынки

В странах, где сегмент киберспорта наиболее развит, проникает в самые разные отрасли и институты. К примеру, в Дании киберспорт уже добавили в некоторые школьные программы. На уроках детей не просто учат играть в игры, но и объясняют, что они должны занимать четко определенное местов жизни ученика и не мешать учебе.

Это не единственный пример интеграции киберспортивного сегмента в другие области. Организаторы одного из крупнейших в мире киберспортивных фестивалей DreamHack заключили контракт с Fortum — энергетической компанией, которая добывает большую часть электроэнергии с помощью ветряных мельниц, воды и солнечных панелей без выбросов углекислого газа. Эта коллаборация кажется очень органичной, так как наличие электроэнергии — главное условие возможности существования компьютерных игр.

Подобные тенденции должны распространяться более активно. Киберспортивная индустрия открыта к новым спонсорам, и при наличии продуманной стратегии даже у небольших компаний есть возможность получить доступ к активной, платежеспособной и вовлеченной аудитории.