Nokia и Isobar Moscow превратили игру «Змейку» в оздоровительную Insta-маску

Время, которое мы проводим смотря в экраны, сильно увеличилось.⁣ Это значит, что нагрузка на зрение пропорционально возросла. Сейчас лучшее время осознанно отнестись к своим глазам, и мы в этом поможем!⁣ С этого дня мы запускаем проект «2 eyes».⁣ На протяжении нескольких недель в нашем аккаунте будут:⁣ 💥посты и stories с играми для тренировки и проверки остроты зрения;⁣ 💥лайфхаки использования смартфонов с комфортом для глаз;⁣ 💥назойливые, но полезные напоминания о здоровье зрения;⁣ 💥забавные упражнения для обмана зрения.