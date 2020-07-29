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29.07.2020 в 15:20

Nokia и Isobar Moscow превратили игру «Змейку» в оздоровительную Insta-маску

Легендарная игра стала частью социальной инициативы бренда

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Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, и агентство Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network ) запустили совместный проект «2eyes», который призван помочь сделать отношение к здоровью глаз более осознанным, а время, проводимое за экранами гаджетов, более безопасным.

Новая реальность поменяла наши привычки и образ жизни. Все больше занятий переходят в онлайн-формат, экранное время увеличилось в разы, а вместе с ним возросла и нагрузка на зрение. Бренд Nokia решил в доступной форме поговорить с аудиторией о важности заботы о зрении и рассказать о способах поддержания его в тонусе.

Кампания включает в себя серию постов и stories в официальном Instagram-аккаунте Nokia Mobile. В публикациях бренд делится с подписчиками советами, полезными упражнениями и ежедневными лайфхаками по использованию смартфонов с комфортом для глаз.

В формате мини-игр в stories пользователи могут проверить и потренировать остроту зрения, а ироничные промо-посты, появляющиеся в ленте, ненавязчиво напоминают подписчикам о важности соблюдении безопасного расстояния от экранов гаджетов.

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Время, которое мы проводим смотря в экраны, сильно увеличилось.⁣ Это значит, что нагрузка на зрение пропорционально возросла. Сейчас лучшее время осознанно отнестись к своим глазам, и мы в этом поможем!⁣ С этого дня мы запускаем проект «2 eyes».⁣ На протяжении нескольких недель в нашем аккаунте будут:⁣ 💥посты и stories с играми для тренировки и проверки остроты зрения;⁣ 💥лайфхаки использования смартфонов с комфортом для глаз;⁣ 💥назойливые, но полезные напоминания о здоровье зрения;⁣ 💥забавные упражнения для обмана зрения.

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Ольга Карташова-Красовская, директор по маркетингу компании HMD Global в России и странах СНГ:

Соцсети являются для нас одним из ключевых каналов общения с поклонниками смартфонов и телефонов Nokia. Здоровье и интересы пользователей - наши основные приоритеты, которые мы активно транслируем через все наши продукты и решения. На смартфоны Nokia устанавливается только чистая, безопасная и обновляемая ОС Android, в которой предусмотрена функция «Цифровое благополучие», созданная с заботой о пользователях. Поэтому мы с радостью поддержали идею коллег из агентства Isobar Moscow и запустили совместный проект 2eyes.

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Уверены, ты уже встречал подобную иллюзию. Знаешь, как и почему она работает? Сперва закрой правый глаз и посмотри левым на крестик. Медленно приближай смартфон к глазу. Крестик пропал? Так и должно быть — это «слепое пятно». Оно досталось человеку спустя миллионы лет эволюции из-за случайной мутации. Фоторецепторы не могут считать картинку в этой зоне и просто стирают всю ненужную для мозга информацию. Это может сыграть с тобой злую шутку, поэтому старайся не подносить смартфон Nokia слишком близко к лицу.

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Ключевой активацией кампании стала легендарная для бренда Nokia и знакомая всем игра «Змейка», реализованная в формате AR-маски. В основе идеи — тренировка зрения: змейка управляется морганием и движениями бровями. Таким образом, прямо во время игры пользователи выполняют полезную разминку для глаз.

Isobar Moscow отвечало за разработку креативной концепции проекта, а также его реализацию, включая продакшн, подготовку и размещение всех материалов в аккаунте бренда.

Анастасия Зараменская, креативный директор Isobar Moscow :

Когда последний раз вы проверяли зрение? Уверены, что многие не сразу смогут ответить на этот вопрос. В этот насыщенный диджиталом период мы вместе с брендом Nokia решили напомнить пользователям о важности заботы о зрении и сделали это в игровом и понятном каждому формате.

Dentsu Aegis Network Isobar Moscow
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