25 июля в Москве пройдет летняя Digital Elka от IZMENI SOZNANIE

25 июля с 19:00 до 02:00 в «Суперметалле» пройдет летняя Digital Elka 2025 — костюмированная вечеринка в формате летнего музыкального фестиваля. Мероприятие традиционно соберет около 1 500 представителей индустрии медиа и диджитал-маркетинга. Участников ждут многочисленные интерактивные тематические партнерские зоны, оригинальная концепция, креативный дресс-код, а также выступления любимых и популярных артистов.

Концепция мероприятия: OMNIVERSE

Прошлое, настоящее и будущее — едины. Их не существует по отдельности. Все — непрерывный поток реальности. Каждой своей мыслью, словом, действием, состоянием, всей своей уникальностью мы создаем бесконечное множество реальностей. И то, каким будет наше сегодня и завтра, зависит не от прорицателей или футурологов, а только от нас самих.

Мы сами прокладываем свой путь.

OMNIVERSE — это портал в пространство бесконечных вселенных, существующих одновременно. Грань между реальностью и воображением стирается. Все, что мы способны представить, возможно осуществить.



Мир, где все искусство создает AI не просто на основе миллиардов собранных данных, а считывая мысли, эмоции и образы, спрятанные в сознании человека, сделавшего запрос.

Мир, где музыку слышат только деревья.

Мир, воплотившийся из фантазий пятилетнего ребенка.

Русалка верхом на единороге.

Инопланетянин, раздающий горячую кукурузу.

Стимпанк-балерины, танцующие в облаках пара и света.

Жизнь без технологий и цифровой зависимости.

Реальность, где ты становишься тем, кем всегда мечтал быть, но не решался.

На летней Digital Elka: OMNIVERSE возможно все.

Билеты и партнерства

Купить билет по безналичному расчету

Оплатить билет банковской картой

По вопросам партнерских интеграций