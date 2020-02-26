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18+
26.02.2020 в 12:35

«Серебряный Меркурий» подвел итоги конкурса «202020»

В офисах 20 агентств снимут ролики с приглашенной звездой

21 февраля в РАМУ состоялся розыгрыш 20 видеороликов для 20 рекламных агентств, которые принимают участие в конкурсе «202020» от фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях «Серебряный Меркурий».

Магия чисел в этом году у организаторов фестиваля удалась: это двадцатый фестиваль с момента основания, с 2001 года. Михаил Симонов, президент фестиваля, неоднократно отмечал, что в этом году количество заявок будет рекордным, а «Меркурий» — самым масштабным за всю историю.

Именно для увеличения интриги вокруг фестиваля организаторы провели конкурс: агентства, которые подали заявки на участие в период со 2 по 20 февраля 2020 года, автоматически приняли участие в розыгрыше на съемку видео в своих офисах с приглашенной звездой.

Розыгрыш провела лично Екатерина Одинцова, основатель PR-агентства PR TREND. И вот каким получился список счастливчиков:

  1. SNP
  2. RPoint
  4. Win2Win
  5. RTA
  6. Beetl
  7. Intensive
  8. KAPIBARA
  11. Havas Media
  12. Wavemaker
  14. Revolution
  16. SAV Entertainment
  17. Winstrike Agency
  18. Makelove
  19. Goose Gaming

Многие агентства еще не успели подать свои кейсы на участие в фестивале. Однако стоит поторопиться, традиционно к началу фестиваля цены будут выше, конец приема заявок назначен на 29 марта. У участников остался всего месяц!

Юбилейный фестиваль «Серебряный Меркурий» состоится 21−22 мая 2020 года. Подробности — на сайте фестиваля.

Партнерский материал
Серебряный Меркурий
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