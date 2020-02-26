«Серебряный Меркурий» подвел итоги конкурса «202020»

21 февраля в РАМУ состоялся розыгрыш 20 видеороликов для 20 рекламных агентств, которые принимают участие в конкурсе «202020» от фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях «Серебряный Меркурий».

Магия чисел в этом году у организаторов фестиваля удалась: это двадцатый фестиваль с момента основания, с 2001 года. Михаил Симонов, президент фестиваля, неоднократно отмечал, что в этом году количество заявок будет рекордным, а «Меркурий» — самым масштабным за всю историю.

Именно для увеличения интриги вокруг фестиваля организаторы провели конкурс: агентства, которые подали заявки на участие в период со 2 по 20 февраля 2020 года, автоматически приняли участие в розыгрыше на съемку видео в своих офисах с приглашенной звездой.

Розыгрыш провела лично Екатерина Одинцова, основатель PR-агентства PR TREND. И вот каким получился список счастливчиков:

Многие агентства еще не успели подать свои кейсы на участие в фестивале. Однако стоит поторопиться, традиционно к началу фестиваля цены будут выше, конец приема заявок назначен на 29 марта. У участников остался всего месяц!

Юбилейный фестиваль «Серебряный Меркурий» состоится 21−22 мая 2020 года. Подробности — на сайте фестиваля.